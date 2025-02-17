ميرنا وليد - بيروت - أبهرت مصممة الأزياء اللبنانية تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، انظرا متايعيها في أحدث إطلالاتها، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الروعة، فقد إرتدت توب ضيق باللون الأسود، مع سورال جينز أزرق واسع، و فوقهم معطف باللون الرمادي من الصوف واسع، و إعتمدت لشعرها تسريحة مميزة تركت فيها شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها،

و حملت تيا بيدها حقيبة من دار أزياء Prada، وصل سعرها إلى 4,700 دولار.



كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- تيا ديب تتألق بلوك شتوي.. إليكم سعر حقيبة يدها من Prada لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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