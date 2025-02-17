شكرا لقرائتكم خبر عن كتاب عن الفنان أحمد عبد العزيز يرصد مسيرته للدكتورة نسرين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

صدر كتاب جديد يرصد مسيرة الفنان الكبير أحمد عبد العزيز تزامنًا مع تكريمه بمهرجان الشروق في دورته التاسعة، واختارت الدكتورة نسرين عبد العزيز التي قامت بإعداد الكتاب عنوان "أحمد عبد العزيز.. فارس الدراما المصرية"، لتقدم من خلال هذا العنوان لمحات من حياة الفنان الكبير أحمد عبد العزيز وارتباطه بالفن منذ الصغر كهاوٍ حتى وصل إلى مرحلة الاحتراف.

يرصد الكتاب أيضًا أهم المحطات الفنية في حياته، مع توثيق للأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية والإذاعية التي قدمها وأمتع بها جمهوره، وتحليل فني لبعض الشخصيات الدرامية التي جسدها في الدراما السينمائية والتلفزيونية وارتبط بها الجمهور مثل قطز في مسلسل "الفرسان" ، ويوسف عباس الضو في مسلسل "المال والبنون"، والبدري بدار في مسلسل "ذئاب الجبل" وأبو زيد الهلالي في "السيرة الهلالية" ، والشيخ شهاب في مسلسل "سرّه الباتع".

وفي هذا الصدد تقول الكاتبة د.نسرين عبد العزيز في اهداء كتابها: إلى فارس الدراما المصرية الذي قدم أشهر روائعها في عصرها الذهبي وملك الإحساس والتعبير الصادق الراقي الذي دوما ما يمتع به جمهوره ،خلق حاله خاصة تربطه به على اختلاف أجياله، انه النجم أحمد عبد العزيز.