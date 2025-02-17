ديف باوتيستا لن يقوم بهذا الدور مجدداً.. فما السبب!

ميرنا وليد - بيروت - أعرب النجم العالمي ديف باوتيستا عن أنه يعتبر دور دراكس في سلسلة "Guardians of the Galaxy" الشهيرة قد انتهى، مشيرًا إلى أنه لن يعيد تمثيل الشخصية إلا إذا طلب المخرج جيمس غان ذلك.
كان باوتيستا مؤيدًا قويًا لـ Gunn، خاصة أثناء الفصل المؤقت للمخرج من الامتياز في عام 2018.
بعد توليه دور Drax، قام باوتيستا بتنويع مسيرته التمثيلية، حيث لعب أدوارًا في أفلام مثل "The Killer's Game"، حيث خضع لتحول جسدي كبير، وخسر 75 رطلاً مقابل هذا الدور، وقد أعرب أيضًا عن رغبته في استكشاف المزيد من الأدوار الدرامية، والابتعاد عن شخصية بطل الحركة.
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