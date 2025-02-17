بالفيديو- بلوك ضيق.. سيبيل بو شعيا تسترع قدراتها بركوب الخيل

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الوصيفة الرابعة لـ ملكة جمال لبنان 2024 سيبيل بو شعيا مقطع فيديو مميز مع متابعيها عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلاله أوقات ممتعة قضتها اثناء ركوبها الخيل، مستعرضةً رشاقتها و مهاراتها في ركوب الخيل، و كانت ترتدي توب ضيق باللون الابيض ذات اكمام قصيرة مع جيليه باللون البيج و سروال ضيق، بالإضافة إلى إنتعال حذاء عالي أسود، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها، و وضعت على عينيها نظارات شمسية لإكمال اللوك.
وكانت ردت سيبيل بو شعيا، على كل من تنمّر على صوتها خلال مشاركتها بالمسابقة الجمالية، اذ يتميّز صوتها بنبرته العريضة. وأشارت سيبيل إلى ان الكلام السلبي الذي قرأته لا يمثّل الحقيقة أبداً، فهي لطالما كانت تظن أن نبرة صوتها أمر يميزها وجزء من شخصيتها.
وأضافت أن ما قرأته على مواقع التواصل الاجتماعي جارح، لكن ما جعلها قوية هي ثقتها بنفسها التي تعمل عليها، فهي السلاح الوحيد والأساسي ضد التنمر.
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