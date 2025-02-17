شكرا لقرائتكم خبر عن تيموثي شالاميت يتحدث عن الموسيقي بوب ديلان وفيلم Dune والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم العالمى تيموثي شالاميت عن التشابه الذى يجمع بين نجم الموسيقى بوب ديلان وفيلم Dune فى الرسائل السياسية التى يركز عليها كلاهما، وذلك بعدما سُئل شالاميت عما تعلمه من لعب دور المغني الشعبي الشهير فى فيلم السيرة الذاتية عن ديلان الذى طرح تحت اسم A Complete Unknown، .

وفي مقارنته بين الرسائل السياسية لديلان وتلك التي ظهرت في فيلم Dune لـ فرانك هربرت، أكد شالاميت قائلا إن كليهما علماه أن يكون حذرًا من الشخصيات الشبيهة بالطوائف".

وصرح شالاميت لـ موقع Deadline قائلا: "لن أتحدث نيابة عن بوب ديلان لأنه على قيد الحياة وبصحة جيدة في ماليبو، لكن تفسيري لما تعلمته من تقديمى لـ شخصيته فى فيلم السيرة الذاتية هو أن تكون حذرًا من أي شخصية تشبه المنقذ".

وأضاف شالاميت قائلا: "أما فيلم Dune لفرانك هربرت، الذي كُتب فى نفس الفترة من التاريخ الأمريكي الذى لمع فيها اسم ديلان، ألا أن هربرت كان يعيش على الساحل الغربي، وكان بوب ديلان يعيش على الساحل الشرقي، لكن الرسالة كانت لا تزال متشابهة فى وجهة نظر السياسية".