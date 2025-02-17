شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حفل فرقة كوكب الشرق النسائية في متحف أم كلثوم.. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عاطف إمام، المشرف الفنى على فرقة كوكب الشرق النسائية، عن برنامج الحفل الذى تحييه الفرقة يوم 19 فبراير داخل حديقة متحف أم كلثوم، بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار ومشاركة الدكتورة مها العربى بالعزف على آلة القانون.

وننشر تفاصيل برنامج الحفل الذي يحييه مجموعة من الشباب ويقدمون باقة متنوعة من أغانى كوكب الشرق أم كلثوم، منهم مها العربى أغنية أنت عمرى، إيمان منصور اسأل روحك، مريم هانى أنساك، منيرة سمير يامسهرنى، أسماء الدسوقى دارت الأيام، لميس أمين الرضا والنور، ساندرا عماد غنيلى شوية شوية، وأغنية جماعية للفرقة بعنوان على بلد المحبوب، نها المصرى للصبر حدود، ونهال محمد صولو كامنجا أغنية عودت عينى .

ومؤخرًا تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، قدمت أكاديمية الفنون فرقة كوكب الشرق النسائية بقيادة الدكتور محمد عبد الستار وتحت إشراف الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية والدكتور أحمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقي العربية، وذلك فى حفل أقيم على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة الدكتورة مها العربي بالعزف على آلة القانون.

وتضمن برنامج الحفل مجموعة من أغانى الزمن الجميل ومنها فى يوم وليلة أداء مريم هانى، سألونى الناس أداء فاطمة مثنى، من حبى فيك ياجارى أداء لميس أمين، للصبر حدود أداء أسماء الجمل، والموسيقى أداء زينب عبد الله على الأورج.

