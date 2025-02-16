شكرا لقرائتكم خبر عن أدريان برودى ومايكى ماديسون يحصدان جائزة البافتا أفضل ممثل وممثلة والان مع تفاصيل الخبر

فازت مايكي ماديسون بجائزة البافتا أفضل ممثلة عن فيلم Anora، بينما فاز أدريان برودي بجائزة أفضل ممثل عن The Brutalist، بينما حصد فيلم Conclave على جائزة أفضل فيلم.

أما البافتا أفضل فيلم وثائقي فاز بها فيلم Gilliett, Robert Ford

Gilliett, Robert Ford وذهبت جائزة أفضل أنيميشن لفيلم

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl.

وفاز كيران كولكين بجائزة البافتا أفضل ممثل مساعد عن فيلم A Real Pain وفاز الفيلم بجائزة أفضل سيناريو، فيما حصد جائزة البافتا أفضل سيناريو مقتبس فيلم Conclave الذي نال جائزة أفضل فيلم بريطاني.

وفي سياق متصل حصلت زوي سالدانا جائزة bafta أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Emilia Perez، وشهد السجادة الحمراء لحفل جوائز البافتا حضور عدد من نجوم الفن وهم المخرج جاك أوديار والنجوم صوفيا دي مارتينو وويل بولتر وفانيسا ويليامز وسينثيا إيريفو ويونومي موساكو وكاميلا كابيو.

وحصد فيلم Conclave عدد كبير من جوائز البافتا وهو الفيلم الذي تدور أحداثه حول تكيلف الكاردينال (لورانس) بمهمة قيادة واحدة من أكثر الأحداث القديمة سرية في العالم، حيث يتعين عليه خلال مجلس مغلق اختيار البابا الجديد، وبمرور الوقت يجد نفسه في قلب مؤامرة قد تهز استقرار الكنيسة.