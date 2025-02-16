شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يشارك متابعيه بصورتين جديدتين من الاحتفال بخطوبة ابنه ويعلق: ربنا يسعدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم هاني رمزي بخطوبة نجله شادي على، حيث شارك صور جديدة على حسابه على "فيس بوك" وعلق قائلاً: "الحمد لله إمبارح كانت خطوبة ابنى وحبيب قلبي شادى على عروسته ميرنا ربنا يسعدهم يا رب ويتمم لهم على خير".

واحتفل الفنان هانى رمزى بخطوبة ابنه شادى وميرنا سامى عبده، في جو عائلى بمنطقة التجمع الخامس، بحضور والدة هانى رمزى وأشقائه إيهاب رمزى وأمير رمزى والعائلتين والأصدقاء والأقارب، حيث كتب شقيقه أمير رمزى على فيس بوك: ألف مبروك.

وكانت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة المخرج الدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس المهرجان، كرمت الفنان النجم "هاني رمزي" مع كوكبة من نجوم الفن، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان تقديرا لمشواره المسرحي.

وقدم الفنان هاني رمزي خلال رحلته الفنية الكثير من العروض المسرحية، وبالتحديد فى بداياته مع الفنان محمد صبحي، والتى نجح من خلالها فى إظهار موهبته الفنية الكبيرة، وقد شارك فى عدد من العروض المسرحية الهامة التى حققت نجاحا كبيرا أبرزها "تخاريف، وجهة نظر، ولا فى الأحلام، عفروتو، كدة أوكيه".



هاني رمزي يحتفل بخطوبة ابنه