شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة مصرية مميزة بمهرجان العراق السينمائى الدولى لأفلام الشباب والان مع تفاصيل الخبر

تشهد الدورة الأولى من مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب المقرر إقامتها في الفترة من 19 وحتى 22 فبراير الجاري بمدينة بغداد مشاركة مصرية مميزة من خلال عدد من الأفلام المصرية والحضور الفني الكبير، وتقام الدورة برئاسة الدكتور أحمد المُبرقع وزير الشباب والرياضة، وتحت إدارة الدكتور خالد الزهراوي مدير المهرجان.

ووقع اختيار المهرجان على عدد من الأفلام المصرية للمشاركة في المسابقات المختلفة بالمهرجان؛ حيث يشارك فيلم "جحر الفئران" للمخرج محمد السمان وفيلم "لأول مرة" للمخرج جون ساويروس ضمن عروض الأفلام الطويلة، وفي هذا الإطار سينعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم فيلم (لأول مرة) للجمهور العراقي بمشاركة مخرجه وفريق العمل على هامش المهرجان، تمهيدا لعرضه التجاري وتوزيعه في العراق، بخلاف مؤتمر صحفي أخر لفيلم جحر الفئران بحضور مخرجه محمد السمان.

كما يشارك كذلك في العروض الروائية فيلم "ليل العاشقين" للمخرج خالد غريب، ويشارك في عروض مسابقة الجمهور "نظرة خاصة" فيلم "أمانة بحر" للمخرجة هند سهيل وفيلم "فقدان" للمخرج رامي القصاب وفيلم "مادونا" للمخرج جون فريد.

وتقام الدورة الأولى من المهرجان بحضور فني كبير من مصر، حيث يتواجد في فعاليات الدورة كل من: الناقدة ناهد صلاح، المنتجين الدكتور محمد العدل، وجون نظمي ورأفت توماس ومدير مهرجان الإسكندرية لأفلام الشباب محمد سعدون وعلاء أمين والفنانة لقاء الخميسي، والفنانة داليا مصطفى، والفنان عمر الشناوي، والفنان أحمد شاكر عبداللطيف والمخرج جون ساويرس والمخرج محمد السمان.

يستضيف المهرجان مجموعة مهمة من صانعي الأفلام والممثلين والمنتجين والإعلاميين من مصر والبحرين والسعودية والأردن وفلسطين وسوريا والمجر وبلغاريا ولبنان.