شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Conclave يفوز بجائزة bafta أفضل فيلم بريطانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز كيران كولكين بجائزة البافتا أفضل ممثل مساعد عن فيلم A Real Pain وفاز الفيلم بجائزة أفضل سيناريو، فيما حصد جائزة البافتا أفضل سيناريو مقتبس فيلم Conclave الذي نال جائزة أفضل فيلم بريطاني.



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فيما سبق أن حضر عدد من نجوم الفن وهم المخرج جاك أوديار والنجوم صوفيا دي مارتينو وويل بولتر وفانيسا ويليامز وسينثيا إيريفو ويونومي موساكو وكاميلا كابيو.

وتشهد جوائز الـbafta منافسة كبيرة، حيث حصل الفيلم الوثائقى الفلسطيني لا أرض أخرى أو No Other Land على ترشيح لجائزة أفضل فيلم وثائقى من جوائز البافتا.

وفاز الفيلم الوثائقى لا أرض أخرى أو No Other Land بجائزة "عشاق السينما" Cinephile Award، خلال حفل ختام الدورة الـ29 من مهرجان بوسان السينمائي الدولي في مركز بوسان للسينما في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية.

فيلم No Other Land من إخراج 4 مخرجين فلسطينيين وإسرائيليين وهم باسل عدرا، وحمدان بلال، وراشيل سزور ويوفال أبراهام، ويدور الفيلم حول محاولات الاحتلال الإسرائيلي في طرد الفلسطينيين في قرية مسافر يطا، بالضفة الغربية المحتلة.