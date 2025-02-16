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زوى سالدانا تفوز بجائزة bafta أفضل ممثلة مساعدة عن دورها فى فيلم Emilia Perez

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زوى سالدانا تفوز بجائزة bafta أفضل ممثلة مساعدة عن دورها فى فيلم Emilia Perez

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القاهرة - سامية سيد - كتب علي الكشوطي

الأحد، 16 فبراير 2025 09:37 م

فازت زوي سالدانا بجائزة bafta أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Emilia Perez، وشهد السجادة الحمراء لحفل جوائز الـbafta، حضور النجوم رالف فاينس وأريانا جراندي وسيرشا رونان وآدم سكوت وسيلينا جوميز وتيموثي شالامي ولوبيتا نيونجو وديمي مور وأدريان برودي و زوي سالدانيا.

فيما سبق وحضر، عدد من نجوم الفن وهم المخرج جاك أوديار والنجوم صوفيا دي مارتينو وويل بولتر وفانيسا ويليامز وسينثيا إيريفو ويونومي موساكو وكاميلا كابيو.


bafta

Black Box Diaries

Daughters

Super/Man: The Christopher Reeve Story

Will & Harper

وذلك بعدما فاز الفيلم الوثائقى لا أرض أخرى أو No Other Land بجائزة "عشاق السينما" Cinephile Award، خلال حفل ختام الدورة الـ29 من مهرجان بوسان السينمائي الدولي في مركز بوسان للسينما في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية.

فيلم No Other Land من إخراج 4 مخرجين فلسطينيين وإسرائيليين وهم باسل عدرا، وحمدان بلال، وراشيل سزور ويوفال أبراهام، ويدور الفيلم حول محاولات الاحتلال الإسرائيلي في طرد الفلسطينيين في قرية مسافر يطا، بالضفة الغربية المحتلة.

فيما كشفت صحيفة الجارديان بيتر برادشو، عن الأفلام المتوقع فوزها بـ جوائز البافتا في الحفل وجاءت القائمة كالتالى:

أفضل فيلم Conclave
أفضل فيلم بريطاني Conclave
أفضل ظهور أول لكاتب أو مخرج أو منتج بريطاني ريتش بيبيات عن فيلمه Kneecap.
أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية Kneecap
أفضل فيلم وثائقي Super/Man: The Christopher Reeve Story
أفضل فيلم رسوم متحركة Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl
أفضل فيلم للأطفال والعائلة Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl
أفضل مخرج ادوارد بيرجر عن فيلمه Conclave
أفضل سيناريو أصلي Kneecap
أفضل سيناريو مقتبس Conclave
أفضل ممثلة ماريان جان بابتيست، Hard Truths
أفضل ممثل رالف فاينز، Conclave
أفضل ممثلة مساعدة أريانا جراندي، Wicked
أفضل ممثل مساعد كيران كولكين، A Real Pain
جائزة النجم الصاعد مايكي ماديسون

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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