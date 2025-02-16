برادي كوربيت يحصد جائزة أفضل مخرج في البافتا 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2025 10:35 مساءً - حصد المخرج برادي كوربيت، البالغ من العًمر 36 عامًا، جائزة أفضل مخرج عن فيلم The Brutalist،بحفل توزيع جوائز البافتا 2025 في نسختها الـ78، بحضور عدد كبير من النجوم العالم، وحضر كوربيت الحفل بصحبة زوجته مؤلفة الفيلم مونا فاستفولد.

جائزة أفضل مخرج في جوائز البافتا 2025

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فيلم "THE BRUTALIST"، الذي فاز عنه كوربيت؛ من بطولة أدريان برودي، فيليسيتي جونز، جاي بيرس، وهو من تأليف برادي كوربيت، وزوجته مونا فاستفولد، وتدور أحداثه حول شخص ناجي من الهولوكوست يدعى لازلو توث، انفصل قسراً عن زوجته وابنة أخته اليتيمة بعد إرسالهما إلى المعسكر ، ويهاجر إلى الولايات المتحدة.

جائزة أفضل ممثل وممثلة مساعدة في البافتا 2025

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وحصد جائزة أفضل ممثل مساعد، الممثل الأمريكي كيران كولكين، البالغ من العُمر 42 عامًا، عن فيلم "A Real Pain"، وكان قد اشتهر كولكين بفيلم "HOME ALONE" وكان يجسد دور الطفل البطل.

وكان ينافس معه على نفس الجائزة يوري بوريسوف عن فيلم " Anora "، وكلارنس ماكلين عن فيلم "Sing Sing"، و إدوارد نورتون عن فيلم " A Complete Unknown"، وغاي بيرس عن فيلم " The Brutalist"، وجيرمي سترونج عن فيلم "The Apprentice".

كما فازت زوي سالدانا بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم " Emilia Pérez"، وكانت تنافس معها على نفس الفئة سيلينا غوميز وعلى نفس الفيلم، وإيزابيلا روسيليني عن فيلم Conclave، وأريانا غراندي عن فيلم " Wicked" و جيمي لي كريتوس عن فيلم " The Last Showgirl"، وفيليسيتي جونز عن فيلم " The Brutalist".

وكان قد فاز كوكلين وسالدانا بنفس الجائزة وعلى نفس الفيلم في غولدن غلوب، وحفل توزيع جوائز اختيار النقاد لهذا العام.

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ديفيد تينانت وجيف غولدبلوم من أوائل الحاضرين على السجادة الحمراء لحفل بافتا

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الممثل الاسكتلندي ديفيد تينانت وزوجته جورجيا تينانت، كانا أول الحاضرين على السجادة الحمراء لـ حفل جوائز البافتا وارتدى الممثل بدلة سوداء لامعة، ويذكر أنه هو الذي استضاف الحفل للعام الثاني على التوالي في قاعة المهرجانات الملكية في لندن. وكان أيضاً من أوائل الحضور جيف غولدبلوم الذي حضر رفقة زوجته إميلي ليفينغستون، والذي يلعب دور الساحر The Wizard في فيلم Wicked،

يمكنك التعرف إلى القائمة الكاملة لترشيحات بافتا 2025



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