الإعلان عن فوز فيلم Emilia perez بجائزة أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية بـ البافتا 2025

فريق عمل وتفاصيل فيلم " Emilia perez"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2025 10:35 مساءً - بدء منذ قليلوالذي شهد حضور عدد كبير من نجوم وحول العالم، وخلال الحفل تم الإعلان عن فوز فيلمبجائزة أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية.ويأتي فيلم "Emilia perez" من إخراج جاك أوديار وشارك ببطولته مجموعة من الفنانين العالميين ومن أبرزهم سيلينا غوميز، زوي سالدانا، إدجار راميريز، مارك إيفانير.ويعد فيلم " Emilia perez" هو فيلم كوميدي موسيقي مكسيكي فرنسي أنتج عام 2024 من تأليف وإخراج جاك أوديار، وقد ساهمت المطربة الفرنسية كاميلي في تقديم الأغاني الأصلية خلال أحداث الفيلم.

بمكنك قراءة.. للمرة الثالثة.. زوي سالدانا أفضل ممثلة مساعدة وكيران كالكين أفضل ممثل مساعد في البافتا

نجوم ومشاهير العالم بـ حفل جوائز البافتا 2025

يُذكر أن عدد كبير من النجوم والمشاهير حول العالم حرصوا على حضور حفل توزيع جوائز البافتا 2025 وظهروا على السجادة الحمراء، وكان الممثل الاسكتلندي ديفيد تينانت - مضيف الحفل- وديفيد غولدبلوم، من أوائل حضور الحفل السينمائي السنوي، سار على السجادة الحمراء أيضاً العديد من النجوم المشاركين في الحفل ما بين المتنافسين في الترشيحات أو كمقدمين أو مؤديين.Embed from Getty Imagesوكان قد وصل إلىالعديد من النجوم السجادة الحمراء لقاعة المهرجانات الملكية في لندن، وهم جيمس نورتون، جوي ألوين، ميمي كني، هانا جون كامين، هانا دود، غويندولاين كريستي، كريس بويرس، ليزا مازوتا، سام بيسبي وجاكي كيلمان بيسبي، باميلا أندرسون، دي جي الأمريكية مادونا، كاميلا كابيلو، ويل بولتر، وارويك ديفيس، سيباستيان ستان وآنابيل واليس، مرشح النجم الصاعد Rising Star غاريل غيروم، مونيكت باربارو، ماريان جان بابتيست، الممثل الاسكتلندي جيمس ماكافوي وزوجته الممثلة ليزا ليبيراتي، الرسام البريطاني نيك بارك والمخرج البريطاني ميرلين كروسينغهام، ماريزا أبيلا، الممثلة البريطانية نيكو باركر، ويل بولتر، هنري غولدينغ، الممثلة البرازيلية فرناندا توريس، ليو ودال، عارضة الأزياء تاتيانا كورساكوفا، سيلينا غوميز، أريانا غراندي، تيموثي شالاميه، يوري بوريسوف، سينثيا إيريفو، إيزابيلا روزيليني، ماريسا تومي، ساويرس رونان وجاك لودين، فانيسا ويليامز، نعومي آكاي، يوري بوريسوف، رافي كاسيدي، مارك هاميل، أدريان برودي وجورجينا تشابمان، ميكي ماديسون، ديفيد جونسون، فيليسيتي جونز، فانيسا كيربي، إدوارد نورتون وشونا روبرتسون، مارتن وير ونينا غولد، تانيا لابوانت ودينيس فيلنوف، ييسي راميريز، مارك ايدلشتاين، ديمي مور، ميغان فاهي، رالف فينيس، زوي سالدانا، كولمان دومينغو، والعديد من النجوم.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».