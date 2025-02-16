رزان جمّال تكشف عن صور جديدة من كواليس مسلسل القدر.. شاهدوها

رزان جمال من كواليس مسلسل "القدر"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2025 10:35 مساءً - قامت النجمة، بنشر ألبوم صور وهي بكواليس تصوير مسلسل "القدر"، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وظهرت رزان جمّال من خلال الصور وهي تُشارك زملاءها في العمل لحظات مُميّزة بموقع التصوير، مع إبرازٍ واضح لمرحلة حملها في بعض الصور، التي عبّرت أيضاً عن الأجواء الودية والتعاونية بين أفراد العمل.

وأرفقت رزان جمّال تعليقاً يثير حماس جمهورها ومحبيها لمشاهدة الحلقة القادمة لمسلسلها، حيث كتبت قائلة: "صور من كواليس القدر، شو قولكن رح يصير بحلقة الليلة؟".

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رزان جمَّال تكشف عن أصعب مشاهدها في مسلسل القدر

مسلسل "القدر"

وكانت قد كشفتمؤخراً عبر خاصية الستوري لحسابها الخاص بـ"إنستغرام" عن أصعب المشاهد التي واجهتها بمسلسل "القدر"، والتي جاءت بين شخصيتها التي تقوم بتجسيدها "نور"، وشخصية "تالا" التي تتقمصها النجمة ديمة قندلفت، حيث ظل مشهد اجتماع الثنائي ومحاولة "نور" التخفيف عن "تالا" المشهد الأبرز الذي سيطر على اهتمام المشاهدين.ووجهتمن خلال تعليقها على المشهد رسالة إلى كل من يعاني من حالة الاكتئاب قائلة: "هيدا كان من أصعب المشاهد إللي عملناها سوا، حابة استغل هالفرصة لأبعت حب كبير لكل شخص عم بعاني من الاكتئاب، وعنده أفكار سلبية أو صعوبات نفسية... خليكن قوايا وأكيد التجئو لأي حدا مختص وتذكروا انتوا مش لحالكن".يمكنك قراءة... بطلتا مسلسل القدر رزان جمَّال وديمة قندلفت بإطلالات جمالية آسرة

مسلسل "القدر" مأخوذ من المسلسل "يوم كتابة قدري" الذي يعد من الأعمال الدرامية التركية الناجحة، منذ عرض أولى حلقاته قبل 10 سنوات، ويأتي من بطولة قصي خولي، ديمة قندلفت، وسام حنا، رزان جمّال، ميلاد يوسف، رانيا سلوان، حسن عويتي، رندة كعدي، نورا رحال، فارس ياغي، مارينال سركيس، فيكتوريا عون، سلمى شلبي، سني عبد الباقي، وسام برق، مايا عبدالله ورهف أرمنازي.

عمل سينمائي منتظر لرزان جمّال

ومن الأعمال المنتظر عرضها لـ رزان، فيلم "أسد أسود"، الذي تجسّد فيه البطولة النسائية أمام النجم محمد رمضان، والفيلم للمخرج العالمي محمد دياب الذي يشترك في تأليفه مع خالد وشيرين دياب، ويشارك في بطولته أيضاً مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم: ماجد الكدواني، خالد الصاوي، شريف سلامة، وأحمد عبد الحميد.



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