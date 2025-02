للمرة الثالثة.. زوي سالدانا أفضل ممثلة مساعدة وكيران كالكين أفضل ممثل مساعد في البافتا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2025 10:35 مساءً - بدأ منذ قليل حفل توزيع جوائز بافتا 2025 في نسختها الـ78، الذي يُقام على مسرح رويال فيستيفال، ببريطانيا، وذلك بعد إنتهاء السجادة الحمراء التي شهدت حضور لفيف من صناع السينما والممثلين العالميين.

جائزة أفضل ممثل وممثلة مساعدة في البافتا 2025

Embed from Getty Images

وحصد جائزة أفضل ممثل مساعد، الممثل الأمريكي كيران كولكين Kieran Culkin، البالغ من العُمر 42 عامًا، عن فيلم "A Real Pain"، وكان قد اشتهر كولكين بفيلم "HOME ALONE" وكان يجسد دور الطفل البطل.

وكان ينافس معه على نفس الجائزة يوري بوريسوف عن فيلم " Anora "، وكلارنس ماكلين عن فيلم "Sing Sing"، و إدوارد نورتون عن فيلم " A Complete Unknown"، وغاي بيرس عن فيلم " The Brutalist"، وجيرمي سترونج عن فيلم "The Apprentice".

كما فازت زوي سالدانا Zoe Saldana بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم " Emilia Pérez"، وكانت تنافس معها على نفس الفئة سيلينا غوميز وعلى نفس الفيلم، وإيزابيلا روسيليني عن فيلم Conclave، وأريانا غراندي عن فيلم " Wicked" و جيمي لي كريتوس عن فيلم " The Last Showgirl"، وفيليسيتي جونز عن فيلم " The Brutalist".

وكان قد فاز كوكلين وسالدانا بنفس الجائزة وعلى نفس الفيلم في غولدن غلوب، وحفل توزيع جوائز اختيار النقاد لهذا العام.

قد ترغبين في معرفة: قصر كنسينغتون يكشف موقف الأمير ويليام وكيت ميدلتون من حضور حفل توزيع جوائز بافتا

ديفيد تينانت وجيف غولدبلوم من أوائل الحاضرين على السجادة الحمراء لحفل بافتا

Embed from Getty Images

وكان قد وصل الممثل الاسكتلندي ديفيد تينانت مع زوجته جورجيا تينانت إلى السجادة الحمراء لحفل جوائز بافتا مرتديًا بدلة سوداء لامعة قبل أن يستضيف الحفل للعام الثاني على التوالي في قاعة المهرجانات الملكية في لندن. وكان أيضاً من أوائل الحضور جيف غولدبلوم الذي حضر رفقة زوجته إميلي ليفينغستون، والذي يلعب دور الساحر The Wizard في فيلم Wicked، الذي أكسب سينثيا إيريفو ترشيحاً لجائزة أفضل ممثلة، وزميلتها المغنية الأمريكية أريانا غراندي المرشحة لجائزة الممثلة المساعدة عن دور جليندا الساحرة الطيبة.

Embed from Getty Images

وقد تصدر فيلم Conclave الترشيحات بـ 12 ترشيحاً، تلاه Emilia Perez بـ 11 ترشيحًا بما في ذلك ترشيح أفضل ممثلة للممثلة الإسبانية كارلا صوفيا جاسكون، بينما تتنافس النجمتان الأمريكيتان سيلينا غوميز وزوي سالدانا في فئة أفضل ممثلة مساعدة. ويتنافس الفيلمان على جائزة أفضل فيلم إلى جانب The Brutalist، Anora، وA Complete Unknown.

يمكنكم التعرف إلى القائمة الكاملة لترشيحات بافتا 2025



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».