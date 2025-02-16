رمضان 2025.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل الغاوي لـ أحمد مكي

البوسترات الفردية لمسلسل "الغاوي"

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مسلسل "الغاوي"

أبطال مسلسل "الغاوي"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2025 10:35 مساءً - أزاحت إحدى المنصات الرقمية الستار عن البوسترات الفردية لمسلسل "الغاوي" بطولة الفنان؛ والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل 2025.طرحت منصة "يانجو بلاي" البوسترات الفردية لمسلسل "الغاوي" بطولة النجم أحمد مكي؛ وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وعلقت الصفحة على البوسترات: "الذكرى وجع، والتوبة مشوار طويل... والغاوي دايماً حسابه تقيل".يطل النجمعلى جمهوره هذا العام بشكلٍ جديد ومختلف تماماً، حيث يؤدي خلال الأحداث دور "شمس نصر العدوي" يُمارس أعمال البلطجة والعنف في المنطقة التي يعيش فيها داخل حي الجمالية بالقاهرة، إلى أن يقع حادث مفاجئ له يُغير حياته رأساً على عقب.وخلال الأحداث، يفقد "شمس" زوجته بشكلٍ مفاجئ، ليُحدث هذا الأمر تغييرات كبيرة في التركيبة النفسية له، إلى أن يُقرر التوبة والابتعاد عن طريق البلطجة، ويسلك طريقاً جديداً، ويتعهد بتربية ابنه الوحيد بطريقة جيدة وشريفة، إلا أنّ ذلك التغيير لن يكون سهلاً، ولن يكون الطريق مُمهداً له؛ إذ سيواجه عدداً من التحديات والصعوبات في أثناء سعيه لتحقيقه حلمه.يمكنكم متابعة نجوم بشكل جديد في مسلسلات رمضان 2025... أبرزهم أحمد مكيمسلسل "الغاوي" ينتمي إلى الدراما الشعبية، ومكوّن من 15 حلقة فقط، ويُشارك في بطولته بجانب: عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير وأحمد كمال وآخرون، والعمل سيناريو وحوار طارق الكاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل.



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