بالصور- يارا السكري تستعرض رشاقتها بالاحمر الضيق

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري في أحدث إطلالتها على متابعيها، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان باللون الاحمر متوسط الطول و ضيق إستعرضت من خلاله رشاقة جسمها، وإعتمدت لشعرها تسريحة الكعكة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها، مع نظارت شمسية لإكمال اللوك.



وكانت نشرت يارا السكري صورة، ظهرت فيها من كواليس أحدث الأعمال التي تحضر لها، والذي يحمل إسم "فهد البطل"، والذي سيعرض في الموسم الرمضاني المقبل، إلى جانب الممثل المصري أحمد العوضي، وعلقت يارا السكري على المنشور بالقول: "آسيا وفهد، رمضان 2025".

