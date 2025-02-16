خلال ساعات فقط.. "أنا مين" شارة "بالدم" تتصدر التريند

ميرنا وليد - بيروت - بعد ساعات من طرح أغنية مسلسل "بالدم"، استطاعت "أنا مين" أن تتبوأ المرتبة الأولى في أكثر الفيديوهات انتشاراً ومشاهدة في لبنان، وضمن المراتب الاولى في الإمارات، السعودية، الكويت، الأردن وغيرها، محققة انتشاراً كبيراً وإقبالاً غير عاديّ عبر تطبيق X، حيث يتصدر إسم الأغنية بهاشتاج "أنا مين" المراتب الأولى في مختلف دول العالم العربي، منذ اللحظة الأولى لانطلاقها مع الكليب المصوّر الذي يروي بعض تفاصيل الدراما التي تنتظرنا في مرسم رمضان المقبل خلال أيام.



الأغنية من كلمات وألحان نبيل خوري، توزيع ميكس وماسترنغ تيم، والعمل يخرجه فيليب أسمر، من تأليف ندين جابر، للنجمة ماغي بو غصن والنجوم باسم مغنية، بديع أبو شقرا، جيسي عبدو، وسام فارس، جوليا قصار، كارول عبود، غابرييل يمين، سعيد سرحان، رولا بقسماطي، سينتيا كرم، ماريلين نعمان، نوال كامل، سمارة نهرا، إلسي فرنيني مع القدير رفيق علي أحمد وغيرهم.

