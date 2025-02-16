ألكسندر علوم يشاكر جمهوره أوقت رائعة أثناء ركوب الخيل

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل العراقي ألكسندر علوم متابعيه مجموعة من الصور عبر حسابه الخاص، أظهر من خلالها الأوقات المميزة التي كان يقضيها أثناء إستمتاعه بركوب الخيل في الطبيعة، و تفاعل معه الكثير من المتابعين من خلال التعليقات الإيجابية.



و في وقت سابق، نشر الممثل العراقي ألكسندر علوم، منشوراً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، احتفل فيه بطريقة رومانسية بعيد ميلاد زوجته الفنانة العراقية رحمة رياض.

وشارك ألكسندر متابعيه، مجموعة صور تجمعه بـ رحمة خلال لحظات خاصة، ومواقف مختلفة لهما سوياً، وأرفقها بتعليق وجه من خلاله رسالة رومانسية لـ رحمة، إذ كتب: "عيد ميلاد سعيد يا حب عمري، إلى زوجتي الجميلة، وأم طفلتي وحبيبتي، ممتن جداً لوجودك بحياتي، وأشكر الله على رزقي بكِ يا نصفي الثاني، أتمنى أن تجمعنا سنوات مليئة بالحب والسعادة أحبك للأبد".

