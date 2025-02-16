- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
ميرنا وليد - بيروت - شاركت ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي مجموعة من الصورة مع متابعيها عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلالها أجواء إحتفالها مع زوجها بعيد الحب على طريقتهما الخاص، حيث إحتفلى بهذه المناسبة على متن يخت في وسط البحر، بأجواء رومنسية صيفية، و علقت قائلةً: "يجب أن يكون عيد الحب باللون الأزرق، حيث يُحتفل به على مدار العام، ويجد دائمًا الحب في مكان ما بين السماء والبحر.
متضايق أم لا... إنه أيضًا يوم الأحد واليوم المفضل لدي للنشر هنا. أحبك كثيرًا".
كانت هذه تفاصيل خبر "يجب أن يكون عيد الحب باللون الأزرق".. مايا رعيدي تحتفل مع زوجها على طريقتهما الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.