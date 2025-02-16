"يجب أن يكون عيد الحب باللون الأزرق".. مايا رعيدي تحتفل مع زوجها على طريقتهما الخاص

ميرنا وليد - بيروت - شاركت ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي مجموعة من الصورة مع متابعيها عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلالها أجواء إحتفالها مع زوجها بعيد الحب على طريقتهما الخاص، حيث إحتفلى بهذه المناسبة على متن يخت في وسط البحر، بأجواء رومنسية صيفية، و علقت قائلةً: "يجب أن يكون عيد الحب باللون الأزرق، حيث يُحتفل به على مدار العام، ويجد دائمًا الحب في مكان ما بين السماء والبحر.

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متضايق أم لا... إنه أيضًا يوم الأحد واليوم المفضل لدي للنشر هنا. أحبك كثيرًا".

