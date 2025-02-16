آنا دي أرماس لم تفهم ما كانت تقوله في بداية شهرتها..فما القصة!

ميرنا وليد - بيروت - عندما انتقلت النجمة العالمية آنا دي أرماس إلى الولايات المتحدة قادمة من كوبا في عام 2014، و ذلك قبل شهرتها، كانت بالكاد تتحدث الإنجليزية، وقد تعلمت الكثير من اللغة من خلال مشاهدة الأفلام والتدرب بمفردها.



بحلول الوقت الذي لعبت فيه دور البطولة في فيلم War Dogs الذي طرح عام 2016، كانت دي أرماس لا تزال تتعلم اللغة الإنجليزية وغالبًا ما تحفظ سطورها صوتيًا، و ذكرت في المقابلات أنها لم تفهم تمامًا كل ما كانت تقوله في ذلك الوقت ولكنها عملت بجد لتحسين مهاراتها اللغوية مع تقدم حياتها المهنية.