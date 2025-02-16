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أريانا جراندى وآدم سكوت وسيلينا جوميز وديمى مور وأدريان برودى فى حفل الـ bafta

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  • أريانا جراندى وآدم سكوت وسيلينا جوميز وديمى مور وأدريان برودى فى حفل الـ bafta 1/15
  • أريانا جراندى وآدم سكوت وسيلينا جوميز وديمى مور وأدريان برودى فى حفل الـ bafta 2/15
  • أريانا جراندى وآدم سكوت وسيلينا جوميز وديمى مور وأدريان برودى فى حفل الـ bafta 3/15
  • أريانا جراندى وآدم سكوت وسيلينا جوميز وديمى مور وأدريان برودى فى حفل الـ bafta 4/15
  • أريانا جراندى وآدم سكوت وسيلينا جوميز وديمى مور وأدريان برودى فى حفل الـ bafta 5/15
  • أريانا جراندى وآدم سكوت وسيلينا جوميز وديمى مور وأدريان برودى فى حفل الـ bafta 6/15
  • أريانا جراندى وآدم سكوت وسيلينا جوميز وديمى مور وأدريان برودى فى حفل الـ bafta 7/15
  • أريانا جراندى وآدم سكوت وسيلينا جوميز وديمى مور وأدريان برودى فى حفل الـ bafta 8/15
  • أريانا جراندى وآدم سكوت وسيلينا جوميز وديمى مور وأدريان برودى فى حفل الـ bafta 9/15
  • أريانا جراندى وآدم سكوت وسيلينا جوميز وديمى مور وأدريان برودى فى حفل الـ bafta 10/15
  • أريانا جراندى وآدم سكوت وسيلينا جوميز وديمى مور وأدريان برودى فى حفل الـ bafta 11/15
  • أريانا جراندى وآدم سكوت وسيلينا جوميز وديمى مور وأدريان برودى فى حفل الـ bafta 12/15
  • أريانا جراندى وآدم سكوت وسيلينا جوميز وديمى مور وأدريان برودى فى حفل الـ bafta 13/15
  • أريانا جراندى وآدم سكوت وسيلينا جوميز وديمى مور وأدريان برودى فى حفل الـ bafta 14/15
  • أريانا جراندى وآدم سكوت وسيلينا جوميز وديمى مور وأدريان برودى فى حفل الـ bafta 15/15

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القاهرة - سامية سيد - كتب علي الكشوطي

الأحد، 16 فبراير 2025 08:30 م

شهدت السجادة الحمراء لحفل جوائز الـbafta، حضور النجوم رالف فاينس وأريانا جراندي وسيرشا رونان وآدم سكوت وسيلينا جوميز وتيموثي شالامي ولوبيتا نيونجو وديمي مور وأدريان برودي وزوي سالدانيا.

فيما سبق أن حضر عدد من نجوم الفن، وهم: المخرج جاك أوديار والنجوم صوفيا دي مارتينو وويل بولتر وفانيسا ويليامز وسينثيا إيريفو ويونومي موساكو وكاميلا كابيو.


bafta

Black Box Diaries

Daughters

Super/Man: The Christopher Reeve Story

Will & Harper

وذلك بعدما فاز الفيلم الوثائقى لا أرض أخرى أو No Other Land بجائزة "عشاق السينما" Cinephile Award، خلال حفل ختام الدورة الـ29 من مهرجان بوسان السينمائي الدولي في مركز بوسان للسينما في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية.

فيلم No Other Land من إخراج 4 مخرجين فلسطينيين وإسرائيليين وهم باسل عدرا، وحمدان بلال، وراشيل سزور ويوفال أبراهام، ويدور الفيلم حول محاولات الاحتلال الإسرائيلي في طرد الفلسطينيين في قرية مسافر يطا، بالضفة الغربية المحتلة.


فيما كشفت صحيفة الجارديان بيتر برادشو، عن الأفلام المتوقع فوزها بـ جوائز البافتا في الحفل وجاءت القائمة كالتالى:

أفضل فيلم Conclave
أفضل فيلم بريطاني Conclave
أفضل ظهور أول لكاتب أو مخرج أو منتج بريطاني ريتش بيبيات عن فيلمه Kneecap.
أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية Kneecap
أفضل فيلم وثائقي Super/Man: The Christopher Reeve Story
أفضل فيلم رسوم متحركة Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl
أفضل فيلم للأطفال والعائلة Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl
أفضل مخرج ادوارد بيرجر عن فيلمه Conclave
أفضل سيناريو أصلي Kneecap
أفضل سيناريو مقتبس Conclave
أفضل ممثلة ماريان جان بابتيست، Hard Truths
أفضل ممثل رالف فاينز، Conclave
أفضل ممثلة مساعدة أريانا جراندي، Wicked
أفضل ممثل مساعد كيران كولكين، A Real Pain
جائزة النجم الصاعد مايكي ماديسون

ليو وودال
ليو وودال

 

زوي سالدانيا
زوي سالدانيا

 

أدريان برودي
أدريان برودي

 

ديمي مور
ديمي مور

 

لوبيتا نيونغو
لوبيتا نيونغو

 

تيموثي شالامي
تيموثي شالامي

 

سيلينا غوميز
سيلينا غوميز

 

آدم سكوت
آدم سكوت

 

سيرشا رونان
سيرشا رونان

 

أريانا غراندي
أريانا غراندي

 

رالف فاينس
رالف فاينس

 

كاميلا كابيو
كاميلا كابيو

 

سينثيا إيريفو
سينثيا إيريفو

 

واريك ديفيز
واريك ديفيز

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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