شكرا لقرائتكم خبر عن فانيسا ويليامز وويل بولتر ونجوم الفن على السجادة الحمراء لجوائز الـ bafta والان مع تفاصيل الخبر

شهد السجادة الحمراء لحفل جوائز الـ bafta، حضور عدد من نجوم الفن، وهم: المخرج جاك أوديار والنجوم صوفيا دي مارتينو وويل بولتر وفانيسا ويليامز وسينثيا إيريفو ويونومي موساكو وكاميلا كابيو.



bafta

Black Box Diaries

Daughters

Super/Man: The Christopher Reeve Story

Will & Harper

وذلك بعدما فاز الفيلم الوثائقى لا أرض أخرى أو No Other Land بجائزة "عشاق السينما" Cinephile Award، خلال حفل ختام الدورة الـ29 من مهرجان بوسان السينمائي الدولي في مركز بوسان للسينما في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية.

فيلم No Other Land من إخراج 4 مخرجين فلسطينيين وإسرائيليين وهم باسل عدرا، وحمدان بلال، وراشيل سزور ويوفال أبراهام، ويدور الفيلم حول محاولات الاحتلال الإسرائيلي في طرد الفلسطينيين في قرية مسافر يطا، بالضفة الغربية المحتلة.



فيما كشفت صحيفة الجارديان بيتر برادشو، عن الأفلام المتوقع فوزها بـ جوائز البافتا في الحفل وجاءت القائمة كالتالى:

أفضل فيلم Conclave

أفضل فيلم بريطاني Conclave

أفضل ظهور أول لكاتب أو مخرج أو منتج بريطاني ريتش بيبيات عن فيلمه Kneecap.

أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية Kneecap

أفضل فيلم وثائقي Super/Man: The Christopher Reeve Story

أفضل فيلم رسوم متحركة Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

أفضل فيلم للأطفال والعائلة Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

أفضل مخرج ادوارد بيرجر عن فيلمه Conclave

أفضل سيناريو أصلي Kneecap

أفضل سيناريو مقتبس Conclave

أفضل ممثلة ماريان جان بابتيست، Hard Truths

أفضل ممثل رالف فاينز، Conclave

أفضل ممثلة مساعدة أريانا جراندي، Wicked

أفضل ممثل مساعد كيران كولكين، A Real Pain

جائزة النجم الصاعد مايكي ماديسون



كاميلا كابيو



سينثيا إيريفو



واريك ديفيز



فانيسا ويليامز



ويل بولتر



صوفيا دي مارتينو