شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد محمد نبيل: الغاوى منافس شرس فى موسم رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

قال الناقد محمد نبيل لـ"الخليج 365"، إن موسم رمضان سيشهد عودة منتظرة لـ دنيا سمير غانم هذا العام من خلال مسلسل عايشة الدور، مع مخرج يعرف جيدا تقديم الكوميديا بشكل مبتكر، كما يخوض أحمد مكي تحديا من نوع جديد في مسلسله الغاوي، وأعتقد أنه سيكون منافسا شرسا في موسم رمضان 2025.

وأضاف محمد نبيل: من أهم الأعمال المرتقبة في تقديري هو مسلسل قلبي ومفتاحه، الذي تتوافر فيه عدة عناصر متميزة من الإخراج للتمثيل، وأتوقع له الحصول على نسب مشاهدة كبيرة، كما أن منح الفرصة لكل من أحمد مالك وطه دسوقي بجانب المخضرم محمود حميدة في مسلسل ولاد الشمس تستحق الانتباه، خاصة أن مجهودا كبيرا تم بذله من الثنائي الشاب للتواجد وسط الكبار في رمضان، وهو من بين قائمتي الخاصة لهذا الموسم.

وتابع: إن مسلسلات بحجم كامل العدد وجودر، ينتظر منها تقدم مزيد من الإبهار بعد النجاح خلال المواسم الماضية، مع تكرار ثنائية أكرم حسني وآية سماحة بعد نجاح لافت العام الماضي في مسلسل بابا جه.

مسلسل الغاوي

مسلسل الغاوى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة، ويقدم مكي خلال أحداثه الدراما الشعبية لأول مرة.

وقرر النجم أحمد مكى الخروج من عباءة شخصية الكبير أوى التي قدمها في خلال 8 مواسم فى دراما رمضان، واستقر على الابتعاد عن الكوميديا تماماً في مسلسل "الغاوى" الذى يقدم خلال أحداثه الدراما الشعبية للمرة الأولى فى مشواره الفنى، ليدخل مكى فى تحدٍ جديد بترك المنطقة الآمنة التي كان يلعب فيها خلال السنوات الماضية والدخول في منطقة جديدة بعيدة تماماً عن الكوميديا.