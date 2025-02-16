ظهور مُميز لـ سينثيا إيريفو على السجادة الحمراء بحفل البافتا 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2025 08:55 مساءً - بدأت منذ قليل فعاليات السجادة الحمراء والتي إستقبلت ضيوف حفل الحدث الأبرز في السينما البريطانية، حفل توزيع جوائز البافتا 2025 في نسختها الـ 78 وحرص أن يكون من أوائل الحاضرين مُضيف الحفل للعام الثاني على التوالي ديفيد تينانت وكذلك الممثل والموسيقي ديفيد غولدبلوم.

فيما جاء من أبرز الحضور النجمة الإنجليزية سينثيا إريفو Cynthia Erivo والتي ظهرت بإطلالة مميزة من خلال إرتدائها فستان باللون الأبيض، ومظهر أظافرها المُميز لدى الجمهور.

تفاصيل حفل توزيع جوائز البافتا 2025

ويشهد حفل توزيع جوائز البافتا 2025 أداءً خاصاً من أيقونات الموسيقى البريطانية؛ Take That و الذين سيقدمون أغنيتهم الرائجة "Greatest Day" التي تظهر في فيلم Anora المرشح لجائزة البافتا.

كما سيضيف الممثل والموسيقي المحبوب جيف غولدبلوم، الذي ظهر في الفيلم الناجح Wicked، لمسته الفريدة والشخصية إلى أداء بيانو أصلي في فقرة In Memoriam في تكريم مؤثر.

وتحتفل جائزة النجم الصاعد EE Rising Star بالذكرى العشرين لتأسيسها، وسيقدم الجائزة للفائز هذا العام خريجا EE Rising Star ليتيتا رايت، وجيمس ماكوفي، أول من حصلا على الجائزة في عام 2006.

أما المرشحون لهذا العام فهم: ماريسا أبيلا، جاريل جيروم، ديفيد جونسون، ميكي ماديسون، نابهان ريزوان، ومن الجدير بالذكر أن هذه الجائزة هي الوحيدة التي صوت لها الجمهور البريطاني وتُمنح سنوياً لفنان أظهر موهبة استثنائية في وقت مبكر من حياته المهنية.

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