أبرز نجوم ومشاهير السجادة الحمراء قبل حفل جوائز البافتا 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2025 08:55 مساءً - توافد الكثير من النجوم والمشاهير على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا 2025 في نسخته الـ 78. وبينما كان الممثل الاسكتلندي ديفيد تينانت- مضيف الحفل- وديفيد غولدبلوم، من أوائل حضور الحفل السينمائي السنوي، سار على السجادة الحمراء أيضاً العديد من النجوم المشاركين في الحفل ما بين المتنافسين في الترشيحات أو كمقدمين أو مؤديين.

ضيوف السجادة الحمراء لحفل جوائز البافتا

باميلا أندرسون في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام (بافتا) في قاعة المهرجانات الملكية، مركز ساوث بانك، في لندن (Pamela Anderson at the BAFTA British Academy Film Awards at the Royal Festival Hall, Southbank Centre, in London). مصدر الصورة: Ben STANSALL / AFP

قبل انطلاق حفل نوزيع جوائز البافتا، وصل العديد من النجوم السجادة الحمراء لقاعة المهرجانات الملكية في لندن، وهم جيمس نورتون، جوي ألوين، ميمي كني، هانا جون كامين، هانا دود، غويندولاين كريستي، كريس بويرس، ليزا مازوتا، سام بيسبي وجاكي كيلمان بيسبي، باميلا أندرسون، دي جي الأمريكية مادونا، كاميلا كابيلو، ويل بولتر، وارويك ديفيس، سيباستيان ستان وآنابيل واليس، مرشح النجم الصاعد Rising Star غاريل غيروم، مونيكت باربارو، ماريان جان بابتيست، الممثل الاسكتلندي جيمس ماكافوي وزوجته الممثلة ليزا ليبيراتي، الرسام البريطاني نيك بارك والمخرج البريطاني ميرلين كروسينغهام، ماريزا أبيلا، الممثلة البريطانية نيكو باركر، ويل بولتر، هنري غولدينغ، الممثلة البرازيلية فرناندا توريس، ليو ودال، عارضة الأزياء تاتيانا كورساكوفا، سيلينا غوميز، أريانا غراندي، تيموثي شالاميه، يوري بوريسوف، سينثيا إيريفو، إيزابيلا روزيليني، ماريسا تومي، ساويرس رونان وجاك لودين، فانيسا ويليامز، نعومي آكاي، يوري بوريسوف، رافي كاسيدي، مارك هاميل، أدريان برودي وجورجينا تشابمان، ميكي ماديسون، ديفيد جونسون، فيليسيتي جونز، فانيسا كيربي، إدوارد نورتون وشونا روبرتسون، مارتن وير ونينا غولد، تانيا لابوانت ودينيس فيلنوف، ييسي راميريز، مارك ايدلشتاين، ديمي مور، ميغان فاهي، رالف فينيس، زوي سالدانا، كولمان دومينغو، والعديد من النجوم.

ديفيد تينانت وجيف غولدبلوم من أوائل الحاضرين على السجادة الحمراء لحفل البافتا

View this post on Instagram A post shared by BAFTA (@bafta)





وصل الممثل الاسكتلندي ديفيد تينانت مع زوجته جورجيا تينانت إلى السجادة الحمراء لحفل جوائز البافتا مرتديًا بدلة سوداء لامعة قبل أن يستضيف الحفل للعام الثاني على التوالي في قاعة المهرجانات الملكية في لندن. وكان أيضاً من أوائل الحضور جيف غولدبلوم الذي حضر رفقة زوجته إميلي ليفينغستون، والذي يلعب دور الساحر The Wizard في فيلم Wicked، الذي أكسب سينثيا إيريفو ترشيحاً لجائزة أفضل ممثلة، وزميلتها المغنية الأمريكية أريانا غراندي المرشحة لجائزة الممثلة المساعدة عن دور جليندا الساحرة الطيبة.

يمكنك التعرف إلى القائمة الكاملة لترشيحات بافتا 2025

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».