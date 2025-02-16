بالصور- صبا مبارك تفاجئ متابعيها بلوك شعر جديد

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة الأردنية صبا مبارك مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص، فاجأت فيها متابعيها من خلال لوك شعهرا الجديد، حيث ظهرت بتسريحة صاخبة، و كانت ترتكي ملابس كاجوال هادئة مع مكياج خفيف أظهرت من خلاله جمال ملامحها.



و في وقت سابق، شاركت الممثلة الأردنية صبا مبارك، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو طريف يجمعها بزميلتيها دينا الشربيني وياسمين رئيس.

وظهرت صبا وهي ترقص مع دينا وياسمين بطريقة طريفة، على أنغام "أنا بطل السوق"، للفنانين محمود الليثي وعمر كمال.

