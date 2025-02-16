كريستوفر شابلن..إليكم الولد الاصغر للراحل تشارلي شابلن

ميرنا وليد - بيروت - اشتهر الممثل العالمي الراحل تشارلي شابلن، المولود عام 1889 في مدينة لندن، بشخصية "Tramp" في الأفلام الصامتة، و من أبرز أعماله "الطفل" و"حمى الذهب" و"أضواء المدينة".



انتقل "تشابلن" إلى الصوت مع "الديكتاتور العظيم"، و واجه تحديات شخصية وسياسية، مما دفعه إلى السفر إلى سويسرا حيث توفي عام 1977.

كريستوفر شابلن و هو الطفل الأخير لـ تشارلي شابلن، المولود عام 1962 عندما كان تشارلي يبلغ من العمر 73 عامًا، لم يتبع خطى والده الكوميدية ولكنه مثل في أفلام مثل "الطفل" عام 2000، وهو أيضًا موسيقي، وشارك في تأسيس "The Pleasure Society"، ويعمل على الحفاظ على إرث والده.

