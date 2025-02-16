دماء ورموز غريبة… الملصق الرسمي لـ جمال سليمان في مسلسل “أهل الخطايا” في رمضان

كشف الممثل جمال سليمان عن البوستر الدعائي الرسمي لشخصيته في مسلسل “أهل الخطايا”، المقرر عرضه خلال ماراثون رمضان المقبل، تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور، وإخراج رؤوف عبد العزيز في ثاني تعاون يجمعهما، وذلك بعد النجاح الذي حققاه من خلال مسلسل “الطاووس” الذي عرض في الموسم الدرامي الرمضاني ٢٠٢١.

ونشر جمال سليمان البوستر الرسمي عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وظهر البوستر ملطخًا بالدماء وتضمّن العديد من العلامات والرموز الغريبة، مما يخلق العديد من التساؤلات حول الشخصية التي يقدمها خلال موسم رمضان ٢٠٢٥، ويزيد من جرعة التشويق والاثارة.

وعلق جمال سليمان على البوستر، قائلاً:”انتظرونا في أهل الخطايا في رمضان ٢٠٢٥ ومن إخراج رؤوف عبد العزيز، و تأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور”.

يتناول المسلسل العديد من القضايا والجرائم الحقيقة في قالب درامي خاص للمشاهد عبر الشاشة في رمضان ٢٠٢٥، فيتناول من خلال أحداث مسلسل “أهل الخطايا” جرائم خرجت من رحم الواقع، في ١٥ حلقة عكف على تحضيرها رؤوف عبد العزيز جمال سليمان ومؤلفي العمل في سرية تامة على مدار الأشهر الماضية.

ويفرض رؤوف عبد العزيز، السرية التامة حول تفاصيل مسلسل أهل الخطايا، ولم يكشف تفاصيل تلك الجرائم الحقيقة التي يتناولها، لتكون مفاجأة للجمهور عبر الشاشة الصغيرة في رمضان المقبل.

وكانت بادرة مسلسلات رؤوف عبد العزيز، الواقعية السابقة التي كان منها”انحراف، والطاووس، وستهم”، بمثابة محرك لبوصلة الدراما المصرية نحو هذه النوعية من الأعمال، فاتجه بعدها الكثير نحو جرائم الواقع الذي يلمس المشاهد بقضايا حقيقية عاصرها ولامسها في أحداث مشابهة حركت الرأي العام.

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يشار إلي أن مسلسل “أهل الخطايا”، يشارك في بطولته بجانب جمال سليمان كلا من سوسن بدر، محمد ثروت،أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوى، دكتور أشرف زكى، هنادى عبدالخالق، عايده فهمى، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، هذا الي جانب مجموعة من أهم خريجى أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز. العمل من تأليف كلا من محمد عبد القوي وأحمد أنور، وإخراج رؤوف عبد العزيز.