تركى آل الشيخ عن The Seven Dogs: سيكون بصمة فى التاريخ الفن العربى.. ترقبونا 2025

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن صور جديدة من تصوير فيلم (The Seven Dogs)، بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، حيث احتوت الصورة على مشاهد مختلفة من الفيلم بين أحمد عز وهنا الزاهد التى تشارك فى بطولة الفيلم، حيث كتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: ‏فيلم The Seven Dogs (الكلاب السبعة) حيكون بصمة مهمة في تاريخ الفن العربي إن شاء الله.. سيتم تصويره بالكامل في استديوهات الحصن Big Time.. ترقبونا في 2025 بإذن الله في أضخم إنتاج عربي حتى الآن.

وأضاف تركى آل الشيخ: هدفنا الذي لن نتخلى عنه هو الوصول بالإنتاج العربي لمستوى الإنتاجات العالمية وهدفنا أن يعرض هذا الفيلم وغيره من الأفلام القادمة في جميع أنحاء العالم، ليس الموضوع المبلغ المادي في الإنتاج غير المسبوق في العالم العربي لكن الموضوع كيف ينعكس هذا على الجودة والإبهار، أشكر الأستاذ محمد الدباح على تحويل قصتي لسيناريو وحوار جميل ومبدع، وأشكر كل النجوم المشاركين وأخص بالذكر كريم وعز، إنتاجات استديوهات الحصن Big Time وGEA مختلفة ومميزة عن الجميع (The Seven Dogs).

الفيلم قصة تركى آل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح، حيث من المقرر أن يعرض الفيلم فى الفترة المقبلة بتكلفة 40 مليون دولار.

وكان قد أعلن تركى آل الشيخ عن ليلة الموسيقار عمر خيرت يوم 13 فبراير الجارى، حيث تتضمن الحفل مفاجآت عديدة بحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة والمطربين، قدم من خلاله عمر خيرت باقة متنوعة من مقطوعاته الموسيقية أبرزها قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، وغيرها.



