شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة موريس: أنتظر مسلسلات لام شمسية وظلم المصطبة وإخواتي وحسبة عمري والان مع تفاصيل الخبر

قالت الناقدة ماجدة موريس لـ الخليج 365، إنها تضع مسلسل المخرج تامر محسن، "قلبي ومفتاحه" على أولوية مشاهدتها، وهو العمل الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح، سما ابراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي - جوهر، ويسجل المسلسل عودة المخرج تامر محسن إلى دراما رمضان بعد غياب، وتحديداً منذ تقديمه "لعبة نيوتن"، بطولة منى زكي في عام 2021.

فيما تنتظر مسلسل المخرج محمد شاكر خضير "إخواتي" بطولة كل من نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب - سعدي جوهر".

وأشارت ماجدة موريس إلى أنها متشوقة لمسلسل روجينا "حسبة عمري" للمخرجة مي ممدوح، حيث قالت إن روجينا تقدم دائما قضايا مهمة في مسلسلاتها.

وأوضحت ماجدة موريس إلى أن مسلسل "لام شمسية" واحد من المسلسلات التي ستكون حريصة على متابعتها نظرا لحساسية وأهمية القضية التي يناقشها إضافة إلى كون مخرجه هو كريم الشناوي، والبطولة لـ أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخي.

أيضًا مسلسل "ظلم المصطبة" على قائمة مشاهدات الناقدة ماجدة موريس، حيث قالت إن مؤلفه أحمد فوزى صالح متميز والمخرج هانى خليفة مخرج شاطر، إضافة إلى أن أبطاله جميعهم ، إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، متميزين.