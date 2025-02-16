شكرا لقرائتكم خبر عن الناقدة السورية لمى طيارة: أضع مسلسل إخواتي وكامل العدد 3 على أولوية مشاهداتي والان مع تفاصيل الخبر

قالت الناقدة السورية لمى طيارة لـ الخليج 365، إنها تحرص على متابعة دارما رمضان، مؤكدة أنها وضعت مسلسل "إخواتي" وكامل العدد 3 على قائمة أولويات مشاهدتها في رمضان 2025، لافتة إلى أن مسلسل كامل العدد حقق نجاحًا كبيرًا خلال الأعوام الماضية، وإنها تنتظر ما سيقدم من خلال مسلسل إخواتي خاصة مع مشاركة الفنانة السورية كندة علوش في بطولته.

تجسد الفنانة كندة علوش شخصية ناهد المتزوجة من فرحات التربى (حاتم صلاح) ضمن أحداث مسلسل إخواتي الذى يتواصل تصويره للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، وخلال الأحداث تعانى كندة علوش من عدم الإنجاب وتحلم طوال الوقت بمولود وأن تصبح أماً، ولكن تفشل فى تحقيق ذلك لتقرر محاولة تبنى طفل.

مسلسل إخواتي ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وهو من بطولة نيللى كريم، روبى، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، نبيل عيسى، حاتم صلاح، إسلام حافظ، أحمد الأزعر، عزت زين وضيوف الشرف محمد ممدوح، شيرين رضا وأحمد حاتم والعمل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

يشهد مسلسل إخواتي عودة النجمة كندة علوش للدراما الرمضانية بعد غياب دام تسع سنوات، حيث كان آخر ظهور لها في دراما رمضان، من خلال مسلسل "أفراح القبة" مع منى زكي وإياد نصار الذي تم عرضه عام 2016، وخلال السنوات الماضية اكتفت كندة بالمشاركة في مسلسلات تُعرض في الأوف سيزون والمنصات بعيداً عن شهر رمضان منها "حجر جهنم"، "ستات بيت المعادي" و"إلا أنا".