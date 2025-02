جيف غولدبلوم وديفيد تينانت يتصدران قائمة الوافدين الأوائل لحفل جوائز البافتا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2025 07:20 مساءً - مجرد دقائق تفصلنا عن الحدث الأبرز في السينما البريطانية حيث من المقرر أن تنطلق فعاليات حفل توزيع جوائز بافتا 2025 في نسختها الـ 78 في تمام الساعة 7 بتوقيت غرينتش أي الساعة 10 بتوقيت الرياض و9 بتوقيت القاهرة وبيروت.

وقبل انطلاق الحفل، تستقبل السجادة الحمراء ضيوف الحفل، الذين كان من بينهم أو من أوائل الحاضرين مضيف الحفل للعام الثاني على التوالي ديفيد تينانت وكذلك الممثل والموسيقي ديفيد غولدبلوم.

ديفيد تينانت وجيف غولدبلوم من أوائل الحاضرين على السجادة الحمراء لحفل بافتا

وصل الممثل الاسكتلندي ديفيد تينانت مع زوجته جورجيا تينانت إلى السجادة الحمراء لحفل جوائز بافتا مرتديًا بدلة سوداء لامعة قبل أن يستضيف الحفل للعام الثاني على التوالي في قاعة المهرجانات الملكية في لندن. وكان أيضاً من أوائل الحضور جيف غولدبلوم الذي حضر رفقة زوجته إميلي ليفينغستون، والذي يلعب دور الساحر The Wizard في فيلم Wicked، الذي أكسب سينثيا إيريفو ترشيحاً لجائزة أفضل ممثلة، وزميلتها المغنية الأمريكية أريانا غراندي المرشحة لجائزة الممثلة المساعدة عن دور جليندا الساحرة الطيبة.

وقد تصدر فيلم Conclave الترشيحات بـ 12 ترشيحاً، تلاه Emilia Perez بـ 11 ترشيحًا بما في ذلك ترشيح أفضل ممثلة للممثلة الإسبانية كارلا صوفيا جاسكون، بينما تتنافس النجمتان الأمريكيتان سيلينا غوميز وزوي سالدانا في فئة أفضل ممثلة مساعدة. ويتنافس الفيلمان على جائزة أفضل فيلم إلى جانب The Brutalist، Anora، وA Complete Unknown.

المؤدُّون في حفل بافتا 2025

سيشهد حفل هذا العام أداءً خاصاً من أيقونات الموسيقى البريطانية؛ Take That الذين سيقدمون أغنيتهم الرائجة "Greatest Day" التي تظهر في فيلم Anora المرشح لجائزة البافتا. كما سيضيف الممثل والموسيقي المحبوب جيف غولد بلوم، الذي ظهر في الفيلم الناجح Wicked، لمسته الفريدة والشخصية إلى أداء بيانو أصلي في فقرة In Memoriam في تكريم مؤثر.

تحتفل جائزة النجم الصاعد EE Rising Star بالذكرى العشرين لتأسيسها، وسيقدم الجائزة للفائز هذا العام خريجا EE Rising Star ليتيتا رايت، وجيمس ماكوفي، أول من حصلا على الجائزة في عام 2006.

أما المرشحون لهذا العام فهم: ماريسا أبيلا، جاريل جيروم، ديفيد جونسون، ميكي ماديسون، نابهان ريزوان.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الجائزة هي الوحيدة التي صوت لها الجمهور البريطاني وتُمنح سنوياً لفنان أظهر موهبة استثنائية في وقت مبكر من حياته المهنية.

يمكنك التعرف إلى القائمة الكاملة لترشيحات بافتا 2025

