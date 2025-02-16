هالة صدقي تشوق جمهورها لشخصيتها في إش إش: مبتسبش حقها

هالة صدقي: استنوا شادية الأستاذة

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مسلسل "إش إش"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2025 07:20 مساءً - شوقت النجمةجمهورها ومحبيها ومتابعيها لشخصيتها في مسلسل "إش إش"، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2025؛ وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها ومحبيها مقطع فيديو من خلال حسابها على "إنستغرام"، من داخل السيارة في مدينة الرياض، وقالت في الفيديو: "صباحكم كله خير ومطر، محدش يصدق أن دي ممكن تكون الرياض، بجد أنا حاسة أني في دولة أوروبية".وأكملت: "أنجزت مهمتي بنجاح شديد الحمد لله، ومستنياكم في شخصية شادية، هي شخصية عظيمة، وأنا أحبها لأنها مبتسيبش حقها... استنوا شادية الأستاذة".وكانت الفنانةقد أشارت إلى أن أول شيء دفعها لقبول العمل في هذا المُسلسل هو ثقتها الكبيرة في المخرج محمد سامي، ويقينها بقدرته على تقديم أعمال درامية مميزة وغنية بالجوانب الدرامية المختلفة، بالإضافة إلى أن فكرة المُسلسل تدور حول عالم خفي لا نعرف عنه الكثير، قد يتعاطف معه البعض ويرفضه البعض الآخر، لافتة إلى أنها تجسد شخصية شادية زوجة رجب الجريتلي، وهي سيدة وصولية تحاول تحقيق مصالحها ومصالح أولادها بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة".يمكنكم متابعة.. أبطال إش إش يتحدثون عن عالم الرقص الشعبي وحكاياته وأسراره في رمضان 2025مسلسل "إش إش" بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، إنتصار، دينا، محمد الشرنوبي، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.يغوص مسلسل "إش إش" للفنانة مي عمر، في عوالم الرقص الشرقي والأجواء الشعبية المرتبطة به، وما يُحيط بهذا العالم من كواليس وقصص وحكايات تنتقل من الخيال إلى الشاشة خلال شهر رمضان 2025، حيث تدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي، ويرصد العالم المخفي لهذه المهنة، وكيف انتقلت من جيل إلى آخر، عبر إلقاء الضوء على حياة "إش إش" التي كانت تنتظر حياة أخرى.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».