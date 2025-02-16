الأمير الحسين يشارك صور جديدة لمولودة الأميرة إيمان

الأمير الحسين يُبارك بقدوم الحفيدة الثانية

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الملك عبدالله يبارك لابنته الأميرة إيمان بمولودتها أمينة

شارك الحساب الرسمي للملك عبدالله الثاني ملك الأردن، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي إكس (تويتر سابقاً) صورة له حاملاً حفيدته الثانية "أمينة" ابنة الأميرة إيمان ، وأرفق معها التعليق التالي: "أبارك لغاليتي إيمان والعزيز جميل بمولودتهما أمينة. نحمد الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأله تعالى أن يحفظها ويجعلها من الصالحين"، واختتم منشوره: "الله يحماك جدو".

الملكة رانيا تشارك اللحظات الأولى لحفيدتها الثانية

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2025 07:20 مساءً - زُفّ صباح اليوم خبر سار للشعب الأردني، وهو استقبال العائلة المالكة الأردنية الحفيدة الثانية، حيث أعلنت الملكة رانيا، خبر ولادةابنتها الأولى؛ أمينة. وبعد مباركات ملك وملكة الأردن لابنتهما، أعادمن خلال قصص حسابه الخاص على إنستغرام، مشاركة نفس الصورة التي أعلنت من خلالها الملكة رانيا ولادة، وأرفقها في النهاية بالتالي: "مبارك إيمان وجميل"، مع إضافة الرمز التعبيري الأحمر للقلب.لم يكتفِ ولي العهد الأردني بهذه المشاركة، بل نشر على حسابه الرسمي بإنستغرام، منذ قليل، 4 صور جديدة مع الحفيدة الثانية للعائلة، وعلق قائلَا: "الحمدلله على قدوم الغالية أمينة... الحمدلله على سلامتك.. جعلها الله من الصالحات، وقرة عين لوالديها، ولابنتي أختاً وسنداً".وجاءت الصورة الأولى؛ للأمير الحسين وهو يحمل ابنته الأميرة إيمان، ويُنظران إلى المولودة الجديدة التي حملها والدها جميل ألكساندر ترميوتس، وفي الصورة الثانية، ظهرت الأميرة رجوة وهي تتوسطوهو يحمل "أمينة"، وجميل ألكسندر وهو يحمل الأميرة إيمان، أما عن الصورة الثالثة كانتوحده وهو يحمل أمينة وينظر إليها مبتسمًا، وأخيرًا الصورة الرابعة، كانت تشبه الصورة الأولى، ولكن هذه المرة كان ولي العهد وزوج شقيقته يمازحان الحفيدة الأولى؛ الأميرة إيمان.بعد دقائق من إعلانولادة ابنتهالطفلتها الأولى ""، شاركتمجموعة من الصور أظهرت من خلالها مدى فرحتها باستقبال حفيدتها الثانية من خلال الصور الأولى لـ "" بعد ولادتها مباشرةً.من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، شاركت الملكة رانيا الصور الأولى لابنة؛ "". جاءت الصورة الأولىوهي تحتضن ابنتها وهي على السرير داخل المستشفى وبجانبها زوجها جميل ألكساندر ترميوتس، الصورة الثانية كانتتحمل "" ومن على يمينها جميل ترميوتس وعلى شمالها الملك عبدالله الثاني، أما الصورة الثالثة فيظهر فيها الملك عبدالله وهو يحمل حفيدته الثانية، بينما تُظهر الصورة الرابعة والأخيرةتحمل ابنتها ومن حولها والدها وزوجها ووالدتها.

وأرفقت الملكة رانيا في تعليقها على الصور ما يلي: "إيمان ريحانة الدار صارت أم.. الحمد لله زادت بركة البيت وفرحتنا بالغالية أمينة قد الدنيا. مبارك جميل وإيمان والحمد لله على سلامتك حبيبتي".

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