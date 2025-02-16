الأمير الحسين يشارك صور جديدة لمولودة الأميرة إيمان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2025 07:20 مساءً - زُفّ صباح اليوم خبر سار للشعب الأردني، وهو استقبال العائلة المالكة الأردنية الحفيدة الثانية، حيث أعلنت الملكة رانيا، خبر ولادة الأميرة إيمان ابنتها الأولى؛ أمينة. وبعد مباركات ملك وملكة الأردن لابنتهما، أعاد الأمير الحسين من خلال قصص حسابه الخاص على إنستغرام، مشاركة نفس الصورة التي أعلنت من خلالها الملكة رانيا ولادة الأميرة إيمان، وأرفقها في النهاية بالتالي: "مبارك إيمان وجميل"، مع إضافة الرمز التعبيري الأحمر للقلب.
لم يكتفِ ولي العهد الأردني بهذه المشاركة، بل نشر على حسابه الرسمي بإنستغرام، منذ قليل، 4 صور جديدة مع الحفيدة الثانية للعائلة، وعلق قائلَا: "الحمدلله على قدوم الغالية أمينة... الحمدلله على سلامتك إيمان.. جعلها الله من الصالحات، وقرة عين لوالديها، ولابنتي أختاً وسنداً".
وجاءت الصورة الأولى؛ للأمير الحسين وهو يحمل ابنته الأميرة إيمان، ويُنظران إلى المولودة الجديدة التي حملها والدها جميل ألكساندر ترميوتس، وفي الصورة الثانية، ظهرت الأميرة رجوة وهي تتوسط الأمير الحسين وهو يحمل "أمينة"، وجميل ألكسندر وهو يحمل الأميرة إيمان، أما عن الصورة الثالثة كانت للأمير الحسين وحده وهو يحمل أمينة وينظر إليها مبتسمًا، وأخيرًا الصورة الرابعة، كانت تشبه الصورة الأولى، ولكن هذه المرة كان ولي العهد وزوج شقيقته يمازحان الحفيدة الأولى؛ الأميرة إيمان.
بعد دقائق من إعلان الملكة رانيا العبدالله ولادة ابنتها الأميرة إيمان لطفلتها الأولى "أمينة"، شاركت الملكة رانيا مجموعة من الصور أظهرت من خلالها مدى فرحتها باستقبال حفيدتها الثانية من خلال الصور الأولى لـ "أمينة" بعد ولادتها مباشرةً.
من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، شاركت الملكة رانيا الصور الأولى لابنة الأميرة إيمان؛ "أمينة". جاءت الصورة الأولى للأميرة إيمان وهي تحتضن ابنتها وهي على السرير داخل المستشفى وبجانبها زوجها جميل ألكساندر ترميوتس، الصورة الثانية كانت للملكة رانيا تحمل "أمينة" ومن على يمينها جميل ترميوتس وعلى شمالها الملك عبدالله الثاني، أما الصورة الثالثة فيظهر فيها الملك عبدالله وهو يحمل حفيدته الثانية، بينما تُظهر الصورة الرابعة والأخيرة الأميرة إيمان تحمل ابنتها ومن حولها والدها وزوجها ووالدتها.
الأمير الحسين يُبارك بقدوم الحفيدة الثانية
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https://www.instagram.com/p/DGI_YcwNnvo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
لم يكتفِ ولي العهد الأردني بهذه المشاركة، بل نشر على حسابه الرسمي بإنستغرام، منذ قليل، 4 صور جديدة مع الحفيدة الثانية للعائلة، وعلق قائلَا: "الحمدلله على قدوم الغالية أمينة... الحمدلله على سلامتك إيمان.. جعلها الله من الصالحات، وقرة عين لوالديها، ولابنتي أختاً وسنداً".
وجاءت الصورة الأولى؛ للأمير الحسين وهو يحمل ابنته الأميرة إيمان، ويُنظران إلى المولودة الجديدة التي حملها والدها جميل ألكساندر ترميوتس، وفي الصورة الثانية، ظهرت الأميرة رجوة وهي تتوسط الأمير الحسين وهو يحمل "أمينة"، وجميل ألكسندر وهو يحمل الأميرة إيمان، أما عن الصورة الثالثة كانت للأمير الحسين وحده وهو يحمل أمينة وينظر إليها مبتسمًا، وأخيرًا الصورة الرابعة، كانت تشبه الصورة الأولى، ولكن هذه المرة كان ولي العهد وزوج شقيقته يمازحان الحفيدة الأولى؛ الأميرة إيمان.
الملك عبدالله يبارك لابنته الأميرة إيمان بمولودتها أمينة
شارك الحساب الرسمي للملك عبدالله الثاني ملك الأردن، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي إكس (تويتر سابقاً) صورة له حاملاً حفيدته الثانية "أمينة" ابنة الأميرة إيمان، وأرفق معها التعليق التالي: "أبارك لغاليتي إيمان والعزيز جميل بمولودتهما أمينة. نحمد الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأله تعالى أن يحفظها ويجعلها من الصالحين"، واختتم منشوره: "الله يحماك جدو".
الملكة رانيا تشارك اللحظات الأولى لحفيدتها الثانية
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https://www.instagram.com/p/DGIOMFUsC9C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
بعد دقائق من إعلان الملكة رانيا العبدالله ولادة ابنتها الأميرة إيمان لطفلتها الأولى "أمينة"، شاركت الملكة رانيا مجموعة من الصور أظهرت من خلالها مدى فرحتها باستقبال حفيدتها الثانية من خلال الصور الأولى لـ "أمينة" بعد ولادتها مباشرةً.
من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، شاركت الملكة رانيا الصور الأولى لابنة الأميرة إيمان؛ "أمينة". جاءت الصورة الأولى للأميرة إيمان وهي تحتضن ابنتها وهي على السرير داخل المستشفى وبجانبها زوجها جميل ألكساندر ترميوتس، الصورة الثانية كانت للملكة رانيا تحمل "أمينة" ومن على يمينها جميل ترميوتس وعلى شمالها الملك عبدالله الثاني، أما الصورة الثالثة فيظهر فيها الملك عبدالله وهو يحمل حفيدته الثانية، بينما تُظهر الصورة الرابعة والأخيرة الأميرة إيمان تحمل ابنتها ومن حولها والدها وزوجها ووالدتها.
وأرفقت الملكة رانيا في تعليقها على الصور ما يلي: "إيمان ريحانة الدار صارت أم.. الحمد لله زادت بركة البيت وفرحتنا بالغالية أمينة قد الدنيا. مبارك جميل وإيمان والحمد لله على سلامتك حبيبتي".
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