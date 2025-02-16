هكذا احتفلت منة فضالي بيوم ميلاد والدتها!

منة فضالي تحتفل بيوم ميلاد والدتها

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منة فضالي تواصل تصوير "سيد الناس"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2025 07:20 مساءً - احتفلت النجمةبيوم ميلاد والدتها وسط أجواء عائلية دافئة، وشاركت عدداً من الصور والفيديوهات التي وثقت الاحتفال، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".نشرت الفنانة منة فضالي عدد من الصور وفيديو أثناء احتفالها بيوم ميلاد والدتها، وذلك من خلال حسابها على "إنستغرام"، وظهرت في الصور مع والدتها وعائلتها أثناء الاحتفال، وهي تغني لها على أنغام أغنية "إنزل يا جميل" للفنان وليد توفيق.وعلقتعلى الصور والفيديو قائلة: "عقبال 100سنه يا ماما يا رب سنه خضراء عليكي".كما شاركت فيديو ضم مجموعة من الصور التي تجمعها بوالدتها في لحظاتهما مميزة، وأرفقته برسالة مليئة بالحب قالت فيها: "النهارده عيد ميلاد أمي أغلي حاجه في حياتي حاولت أعمل حاجة بنفسي لأني فعلاً مبعرفش أعمل فيديوهات وكده بس حاولت أجمع شويه صور لينا سوا علشان أقولها إن كل لحظه بتكوني معايا فيها ده عيد ب النسبالي".وأكملت: "كفايه أشوفك بتضحكي ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك أبداً ويديكي الصحه والعافيه يا رب ويشفيكي بحق الأيام المفترجة دي يا رب.. العمر كله يا حببتي وأنتي جنبي وعايشه بدعاكي وربنا يقدرني إني أردلك جزء من تعبك عليا".واختتمت: "كل سنة وانتي طيبه كل سنة وانتي الحب يا أحلي وأجمل أم يا رب الفيديو يعجبك".اطلعوا إلى بكلمات رقيقة وباسترجاع الذكريات.. هكذا عبّر النجوم لشركائهم عن حبهم في يوم الحبتواصلتصوير مسلسلها الرمضاني "سيد الناس" والذي تجسد من خلاله شخصية تدعى "سماح الهواري"؛ وتدور أحداث مسلسل "سيد الناس"، في إطار اجتماعي حول إحدى العائلات الكبرى، حيث تحدث مفاجأة لبطل الأحداث تقلب الأحداث رأساً على عقب.ويشارك في بطولة العمل كوكبة كبيرة من النجوم وهم عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، خالد الصاوي، وأحمد رزق، وإنجي المقدم، وبشرى، رنا رئيس، وريم مصطفى، أحمد فهيم، سلوى عثمان، طارق النهري وتأليف ورشة قلم وإخراج محمد سامي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».