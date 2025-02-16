وفاة الفنانة السودانية آسيا مدني

آسيا مدني في سطور

الفنانة السودانية آسيا مدني ، اشتهرت بتقديمها أغاني الفلكلور السوداني؛ حتى لقبت بـ"مرسال الفلكلور السوداني"، متأثرة بجذورها السودانية، وقدمت حفلاتها بمهرجانات عديدة في مصر ودول أوروبا.

، اشتهرت بتقديمها أغاني الفلكلور السوداني؛ حتى لقبت بـ"مرسال الفلكلور السوداني"، متأثرة بجذورها السودانية، وقدمت حفلاتها بمهرجانات عديدة في مصر ودول أوروبا. برعت في تقديم فن الزار، والذي يعد جزءًا من التراث الموسيقي الشعبي.

انتقلت لمصر في عام 2001، وكانت من مؤسسي مشروع "موسيقى النيل"، أول بروجكت موسيقي من نوعه يضم أكثر من 30 موسيقى من دول حوض النيل لتجميع ثقافات تلك الدول الموسيقية معًا وأحد أبرز الأصوات الغنائية في مجال الأندرجراوند المصري والمعتمدة على إعادة إحياء روح الفلكلور السوداني بموسيقاها.

شاركت في بطولة فيلم يروي تفاصيل التجربة، وعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

شاركت في مسلسل "بطن الحوت"، تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، بطولة محمد فراج، باسم سمرة، سماح أنور، أسماء أبو اليزيد، عبدالعزيز مخيون، محمود السراج.

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2025 07:20 مساءً - رحلت عن عالمنا، اليوم الأحد الموافق 16 فبراير، الفنانة السودانية، وذلك أثر مرورها بأزمة صحية، وكان آخر ظهور لها في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ 14.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».