وائل جسار يدرس عودته إلى الألبومات الغنائية.. إليكِ التفاصيل

التحضير لأكثر من مشروع غنائي

القرار لم يُحسم بعد

غياب عام ونصف العام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 فبراير 2025 07:20 مساءً - حقق الفنان، نجاحاً كبيراً خلال الفترة الحالية، حيث دخلت أغنيته الجديدة "100 إحساس جديد" قائمة التريندات في "يوتيوب"، بعد وصولها نحو 750 ألف مُشاهدة في 10 أيام تقريباً، حيث سبق وطرحها في ضوء الاحتفالاتعلمت "الخليج 365" أنّ وائل جسار يعمل على أكثر من مشروع غنائي حالياً، تمهيداً لطرحها خلال الفترة المقبلة، حيث يأتي ذلك تعويضاً لفترة غيابه عن الساحة الفنية والتي امتدت قرابة عامٍ ونصف العام، كما يدرس حالياً فكرة العودة إلى تقديم ألبومٍ كامل، وذلك بعدما عادت تلك الظاهرة إلى المشهدد مُجدداً، وحققت نجاحاً كبيراً مؤخراً.ومن المُقرر أنّ يُحدد، موقفه النهائي من فكرة تقديم ألبوم خلال الأسابيع المقبلة، وإنّ كان سيخوض تلك التجربة أم يواصل تقديمه أغاني منفردة على فترات متقاربة، كما اعتاد في السنوات في الأخيرة.يُذكر أنّ آخر أغنية "في حد بيحبني" التي سبق وطرحهافي يونيو 2023، هي آخر أعماله الغنائية، قبل أنّ يغيب عن جمهوره لأكثر من عام ونصف العام تقريباً، قبل أنّ يقطع غيابه بأغنية "100 إحساس جديد".

أغنية "في حد بيحبني" من كلمات محمدالشافعي، ألحان وتوزيع إسلام رفعت، وهندسة صوتية ماهر صلاح، والتي سبق وطرحها عبر "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، حيث حققت طوال تلك الفترة 1.1 مليون مشاهدة.

وائل جسار يكشف موقف زوجته من تصريحات أسماء جلال

تصدرالترند منذ عدة أشهر بسبب تصريحات الفنانة أسماء جلال عن حبها الشديد له ورغبتها في الزواج منه خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي. وعن موقف زوجته، فقد أكد أنها تعاملت مع تصريحات أسماء جلال حول رغبتها في الزواج منه، بشكل مزاح.

ووجه وائل جسار رسالة لأسماء جلال قال فيها: "عاوز أشكرها على حبها ليا وحبها لأعمالي وبتمنالها الخير ويا رب تبهرنا بأعمالها بعد فيلم أولاد رزق 3. وتحسها نجمة كبيرة إن شاء الله وربنا يوفقها في حياتها وتستاهل ابن الحلال، وتفاجأت بالكلام ده وأول مرة أسمعه، وحبيت ثقتها بنفسها وأنها بتواجه كل حاجة حاسة بها ومن قلبها".

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