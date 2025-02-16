نجلاء فتحي خذلت عبد الحليم حافظ بعد أن شجّعها على التمثيل وعلى تبديل إسمها

ميرنا وليد - بيروت - في بداية مسيرتها الفنية كان إسم نجلاء فتحي الحقيقي فاطمة الزهراء حسين فتحي وكان عبد الحليم حافظ داعماً لها لا سيما أنها كانت في الخامسة عشرة من عمرها وهو الذي إقترح عليها تبديل إسمها ليصبح نجلاء فتحي وأقنعها بالتعاون مع المنتج عدلي المولد بعد أن أعجب بجمالها.
بعد إنطلاقها في عالم التمثيل ومشاركتها في عدة أفلام سينمائية عرض عبد الحليم حافظ على نجلاء مشاركته في فيلم "أبي فوق الشجرة" لكنها رفضت الدور بسبب إلتزامها بعقد سابق من أجل فيلم "أفراح" فغضب عبد الحليم وإستبدلها بالممثلة ميرفت أمين.
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