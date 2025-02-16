شكرا لقرائتكم خبر عن التوقعات الأخيرة لـ قائمة الأفلام والأبطال الفائزين بجوائز البافتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن كبير النقاد في صحيفة الجارديان بيتر برادشو، عن الأفلام المتوقع فوزها بـ جوائز البافتا في الحفل الذى سيقام خلال الساعات المقبلة.

وجاءت قائمته كالتالى:

أفضل فيلم Conclave

أفضل فيلم بريطاني Conclave

أفضل ظهور أول لكاتب أو مخرج أو منتج بريطاني ريتش بيبيات عن فيلمه Kneecap.

أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية Kneecap

أفضل فيلم وثائقي Super/Man: The Christopher Reeve Story

أفضل فيلم رسوم متحركة Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

أفضل فيلم للأطفال والعائلة Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

أفضل مخرج ادوارد بيرجر عن فيلمه Conclave

أفضل سيناريو أصلي Kneecap

أفضل سيناريو مقتبس Conclave

أفضل ممثلة ماريان جان بابتيست، Hard Truths

أفضل ممثل رالف فاينز، Conclave

أفضل ممثلة مساعدة أريانا جراندي، Wicked

أفضل ممثل مساعد كيران كولكين، A Real Pain

جائزة النجم الصاعد مايكي ماديسون

فى نفس السياق حصل الفيلم الوثائقى لا أرض أخرى أو No Other Land عل ترشيح لجائزة أفضل فيلم وثائقى من جوائز البافتا التى أعلن عنها منذ ساعات، على أن يقام الحفل فى 16 فبراير المقبل.

ويتنافس No Other Land أمام أفلام وثائقية وهى:

Black Box Diaries

Daughters

Super/Man: The Christopher Reeve Story

Will & Harper

فيلم No Other Land من إخراج 4 مخرجين فلسطينيين وإسرائيليين وهم باسل عدرا، وحمدان بلال، وراشيل سزور ويوفال أبراهام، ويدور الفيلم حول محاولات الاحتلال الإسرائيلي في طرد الفلسطينيين في قرية مسافر يطا، بالضفة الغربية المحتلة.

وكان قد فاز فيلم لا أرض أخرى أو No Other Land بجائزة أفضل فيلم وثائقى من مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ 74.