شكرا لقرائتكم خبر عن التوقعات الأخيرة لـ قائمة الأفلام والأبطال الفائزين بجوائز البافتا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن كبير النقاد في صحيفة الجارديان بيتر برادشو، عن الأفلام المتوقع فوزها بـ جوائز البافتا في الحفل الذى سيقام خلال الساعات المقبلة.
وجاءت قائمته كالتالى:
أفضل فيلم Conclave
أفضل فيلم بريطاني Conclave
أفضل ظهور أول لكاتب أو مخرج أو منتج بريطاني ريتش بيبيات عن فيلمه Kneecap.
أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية Kneecap
أفضل فيلم وثائقي Super/Man: The Christopher Reeve Story
أفضل فيلم رسوم متحركة Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl
أفضل فيلم للأطفال والعائلة Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl
أفضل مخرج ادوارد بيرجر عن فيلمه Conclave
أفضل سيناريو أصلي Kneecap
أفضل سيناريو مقتبس Conclave
أفضل ممثلة ماريان جان بابتيست، Hard Truths
أفضل ممثل رالف فاينز، Conclave
أفضل ممثلة مساعدة أريانا جراندي، Wicked
أفضل ممثل مساعد كيران كولكين، A Real Pain
جائزة النجم الصاعد مايكي ماديسون
فى نفس السياق حصل الفيلم الوثائقى لا أرض أخرى أو No Other Land عل ترشيح لجائزة أفضل فيلم وثائقى من جوائز البافتا التى أعلن عنها منذ ساعات، على أن يقام الحفل فى 16 فبراير المقبل.
ويتنافس No Other Land أمام أفلام وثائقية وهى:
Black Box Diaries
Daughters
Super/Man: The Christopher Reeve Story
Will & Harper
فيلم No Other Land من إخراج 4 مخرجين فلسطينيين وإسرائيليين وهم باسل عدرا، وحمدان بلال، وراشيل سزور ويوفال أبراهام، ويدور الفيلم حول محاولات الاحتلال الإسرائيلي في طرد الفلسطينيين في قرية مسافر يطا، بالضفة الغربية المحتلة.
وكان قد فاز فيلم لا أرض أخرى أو No Other Land بجائزة أفضل فيلم وثائقى من مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ 74.
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