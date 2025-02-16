الدراما العراقية تقدم "زهرة عمري" على MBC العراق في الموسم الرمضاني

ميرنا وليد - بيروت - علي جابر يحكي تفاصيل مرضه للمرة الأولى والتجربة الصعبة التي عاشها

blob.core.windows.net/elnashra/elnashra/elfann/images/inline_article_image_new/4666257_1739714669.jpg?t=1739714676649" style="float: left;" />تدور أحداث قصة "زهرة عمري" حول امرأة تجد نفسها وراء القضبان بسبب قتل خطأ، وتترك خلفها أغلى الناس في المجهول. العمل كتابة محمد حنش وإخراج بودي صفير، من بطولة بطولة ريام الجزائري، غسان إسماعيل، علي مهدي، بيداء المعتصم، سامية الرحماني، أحمد الخفاجي، هبة عادل وآخرين ويعرض على MBC العراق خلال شهر رمضان. وهو يناقش موضوعات كثيرة منها فكرة الأمومة والبحث عن الهوية في ظل الظروف القاسية، وكيف يمكن للماضي أن يؤثر على الحاضر والمستقبل ويتحكم بهما.

تبدأ الحكاية في العام 2005 مع عائلة خالد، حيث تتورط أمل في مساعدة زوج أختها، مما يؤدي إلى مقتله عن طريق الخطأ. تُتهم أمل بالجريمة وتُسجن، حيث تنجب طفلة تُدعى ورود وتضطر إلى التخلي عنها، لتنشأ في دار للأيتام. بعد 20 عاما، تخرج من السجن وتعود للبحث عن ابنتها. في هذه الأثناء، تعيش الابنة باسم آخر مع عائلة احتضنتها. تكشف القصة عن أسرار وخفايا الماضي، وتأثيرها على حياة الشخصيات. تتناول الدراما مواضيع مثل الظلم، الفقد، البحث عن الهوية، والعلاقات الأسرية المعقدة. تتصاعد الأحداث وتتشابك العلاقات، فهل يلتم شمل الأم وابنتها؟

تعرب ريام الجزائري عن سعادتها بالتعاون مع "MBC العراق"، مثنية على الاحترافية العالية للقائمين عليها. وتلفت إلى أنها عملت على امتداد ربع قرن في الدراما والسينما الأوروبية، وعدت أخيراً إلى العالم العربي حيث كان لي الحظ في التعامل مع مجموعة MBC من خلال "دفعة لندن". وتردف بالقول أنها كانت حريصة على استمرار العمل مع المجموعة على نطاق العراق، فكان الخيار الأول "MBC العراق"، "لأنني أحرص على تقديم أفضل الأعمال على مستوى المحتوى والتنفيذ، وهذا ما وجدته في هذه القناة". وتتطرق ريام إلى مسلسل "زهرة عمري"، فتقول أن "الشخصية تختلف تماماً عني شكلاً وتلتقي معها مضموناً"، لافتة إلى أن "المرأة عاشت ظروفاً صعبة، وتعرضت لمشاكل كبيرة ومع ذلك أصرت على عدم التخلي عن إنسانيتها، وأن تنتصر للحق وترفض الباطل". تختم بالقول "أنني أحب هذه النوعية من الشخصيات التي تقدم معاناة المراة العراقية الأم والزوجة والأخت، لأن هذا مشروعي في الحياة"، مسجلة الشكر للقائمين على العمل الذين حققوا لها حلماً في تجسيد هذه النوعية من الشخصيات".

يستمر مسلسل تعاون النجم غسان إسماعيل مع MBC العراق، التي يصفها بالنجمة الموجودة في كل بيت عراقي، خصوصاً أنه كان حريصاً على أن يكون بطلاً لأعمال القناة خلال الأعوام الأخيرة. ويعتبر إسماعيل "أن "MBC العرق" هي مؤسسة تضمن لك النجاح، وأتمنى أن أستمر بالعمل معها في السنوات المقبلة". ويشير إلى أن الدراما الاجتماعية العراقية التشويقية "زهرة عمري"، قصتها جاذبة ومهمة جداً، جذبتني نصاً قبل أن تجذب الناس، وبت متلهفاً لبدء العرض، مشيداً بالجوانب الإنسانية المطروقة في المسلسل، ويتمنى أن تصل بالطريقة التي يتمناها إلى الجمهور. ويصف شخصية الدكتور مازن، التي يقدمها في العمل بأن فيها تحديات كبيرة ومساحة واسعة للتمثيل، مردفاً بالقول أنها "شخصية ستكون هي محور كل الأحداث، ولن أكشف الأحداث التي يطرحها العمل لكن يمكنني القول أن فعل واحد صنعه مازن، أثر على كل الأحداث"، معرباً عن تفاؤله بالعمل.

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