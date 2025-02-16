أجواء الحب والفرح مع روبي في حفلها في جدة والجمهور أثنى على حضورها وأناقتها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة روبي على صفحتها الخاصة لقطات من الحفل التي أحيته في جدة بمناسبة عيد الحب وعلقت قائلة: في "تتميز سهرتنا الليلة بالسرعة والأدرينالين والحب.

" مباشرة من جدة عبر Formula E Worldwide أتمنى لكم جميعاً عيد فالنتاين سعيد". وتفاعل الحضور مع أغاني روبي وأمضوا سهرة رائعة.

وبدورهم تفاعل المتابعون على مواقع التواصل الإجتماعي مع ما نشرته الفنانة المصرية وعبّر كل منهم على طريقته سواء بالكلام أم بالإيموجي وتمنوا لها عيد فالنتاين يضج بالحب والسعادة.

يذكر أن التعليقات ركّزت على حسن إختيارها لملابسها وعلقت إحدى المتابعات قائلة: "ملكة في الاناقة والفاشن والانوثة واللباقة في اللبس واختيار اللوك المناسب للشخصية الفنية الفريدة من نوعها".