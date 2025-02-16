جورج وأمل كلوني يحتفلان بعيد الحب في هذا المكان المميز

ميرنا وليد - بيروت - التقى الممثل الأميركي جورج كلوني وزوجته المحامية أمل علم الدين بمناسبة عيد الحب في مطعم أربعة نجوم على العشاء في باوند ريدج في نيويورك وتساءل المتابعون عن إحتمال إقامتهما في أحد بيوت الضيافة القريبة من المطعم والتي يملكها مشاهير منهم ريان رينولدز وبلايك لايفلي وبيل وهيلاري كلينتون.

قد يكون جورج وأمل كلوني قد إختارا هذا المكان بعد قرار جورج المشاركة في مسرحية غنائية في برودواي بعنوان “Good Night and Good Luck" وسوف يستغرق غيابه عن زوجته وأولاده مدة ستة اشهر ما أثار الشكوك بإحتمال إنفصالهما.