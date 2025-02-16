ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني ليلة الخامس عشر من شهر شباط/فبراير حفلة في بيروت بمناسبة عيد الحب تفاعل خلالها بشكل كبير الحضور والمتابعون الذين شاهدوا الفيديوهات التي إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي وعلقوا عليها بالكثير من الحب والتقدير .
ونشر عاصي على صفحته الخاصة فيديو من الحفل وعلق عليه قائلاً: "ليلة من الحب في مدينة الحب والعشق بيروت ان شاء الله كل ايامكم فرح وسعادة وكل عيد حب وانتم احبتي".
وضج المكان بالحضور ورقصوا على أنغام أغانيه لا سيما حين رافقه عازف الطبل على المسرح ورقصا معا.
كانت هذه تفاصيل خبر عاصي الحلاني يحيي سهرة غنائية ويصفها بليلة من الحب في مدينة بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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