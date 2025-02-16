شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ينعي الفنانة السودانية آسيا مدني والان مع تفاصيل الخبر

تنعي إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الفنانة السودانية آسيا مدني التي وافتها المنية صباح اليوم، إثر أزمة صحية.

وقالت مديرة المهرجان المخرجة عزة الحسيني: خالص العزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها داعين الله أن يتغمدها برحمته، فقد كانت فنانة مخلصة جدًا لفنها، وقد تشرفنا في الدورة الماضية بمشاركتها لنا في حفل افتتاح الدورة الرابعة عشرة.

جدير بالذكر أن الفنانة آسيا مدني كانت قد شاركت في الفقرة الفنية بالغناء في حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الرابعة عشرة وشاركها بالغناء المطرب الاقصري حسان القوصي، وكان هذا هو آخر ظهور لها علي خشبة المسرح بالغناء.