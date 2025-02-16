شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور لأحفاد هاني شاكر بعد حفله في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان هانى شاكر جمهوره بعدد من الصور بعد حفله في لبنان، حيث ظهر مع أحفاده في جولة سياحية بعد الحفل الذى أحياه في لبنان.



أحفاد هانى شاكر





هانى شاكر وزوجته



هانى شاكر

وتألق مؤخرًا النجم هاني شاكر خلال حفله الذى أقيم ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بعدد من أغنياته، حيث قدم خلال الحفل "لسه بتسألي" و"غلطة" و"علّى الضحكاية"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وحرص النجم هاني شاكر خلال حفله بمهرجان الموسيقى العربية على تقديم أغنية من ألبومه الجديد تحمل اسم "حمل الليالي"، وبعدها قدم "ياريتني" و"كل ليلة" و"نسيانك صعب أكيد".، وقدم عدد من الأغاني الوطنية تزامناً مع الأحداث التى شهدتها فلسطين ولبنان ومنها "الشهيد" و"بحبك يا لبنان" و"الهوية عربي".

يذكر أن ألبوم "اليوم جميل" الأخير لأمير الغناء العربى مكون من 9 أغاني هم "يا ويل حالي" و"اديتك ورود" و "حمل الليالي" و "تعباني حياتي" و"اليوم جميل" و "فيه حل" و "مالكه كل حياتي" و "عادي" و"بستان شوك" كما تعاون أيضًا خلاله مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي في هذا الألبوم.