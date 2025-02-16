شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم بالخيل في دراما رمضان 2025.. أبرزهم مصطفى شعبان وأحمد العوضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من التشويق ظهرت فى بروموهات وصور كواليس مسلسلات رمضان 2025، وظهر عدد من نجوم الفن يظهرون مهارة في ركوب الخيل وفي التقرير التالي نرصد أهم النجوم البارعين في ركوب الخيل خلال دراما رمضان.

أحمد العوضى

النجم أحمد العوضى أظهر هو الآخر عشقه للفروسية أثناء تصوير مسلسل "فهد البطل" الذى يقوم ببطولته مع الفنانة ميرنا نور الدين، وتضمنت عددًا من صور الكواليس ركوب الخيل، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.



أحمد العوضى

مصطفى شعبان

تميز النجم مصطفى شعبان خلال برومو مسلسل "حكيم باشا" هو الآخر بمهارته فى ركوب الخيل وإظهارها أثناء برومو المسلسل المنتظر، حيث تميز شعبان خلال أكثر من مشهد من مشاهد العمل وهو يقود الخيل، عن وجود مشاهد عديدة تكشف عن حب للفروسية.



مصطفى شعبان



وأثار البرومو تفاعلاً واسعًا بين المتابعين، الذين عبروا عن حماسهم لمشاهدة العمل، خاصةً مع تقديم الفنان مصطفى شعبان شخصية صعيدية للمرة الأولى في مشواره الدرامي، مؤكدين ثقتهم في قدرته على تجسيد الدور باحترافية.

أحمد عبد العزيز

كما ظهر النجم أحمد عبد العزيز خلال صور كواليس مسلسل "فهد البطل" وهو يركب الخيل، خلال العمل الذى يجمعه مع النجم أحمد العوضى، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى.