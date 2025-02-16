شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المطربة السودانية آسيا مدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت المطربة السودانية آسيا مدنى، اليوم الأحد، بعد مرورها بأزمة صحية، وكان آخر ظهور لها في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ 14.

آسيا مدنى مطربة سودانية الأصل لقبت بمرسال الفلكلور السودانى، حفرت اسمها فى ساحة الإندى ميوزيك بتفردها فى تقديم الفلكلور السودانى التقليدى والموسيقى الأفريقية من مختلف ربوع السودان "الشمال والجنوب والغرب"، بجانب تخصصها فى فن الزار، كما انتقلت لمصر فى عام 2001 وانخرطت فى المشهد الموسيقى المصرى منذ وقتها، وانضمت منذ 3 سنوات لمشروع النيل، أول بروجكت موسيقى من نوعه يضم أكثر من 30 موسيقى من دول حوض النيل لتجميع ثقافات تلك الدول الموسيقية معًا وأحد أبرز الأصوات الغنائية فى مجال الأندرجراوند المصرى والمعتمدة على إعادة إحياء روح الفلكلور السودانى بموسيقاها.

نالت شهرتها من خلال تقديمها أغاني الفلكلور السوداني، وقدمت حفلاتها بمهرجانات عديدة في مصر ودول أوروبا وكانت الراحلة من مؤسسي مشروع موسيقى النيل، وشاركت في بطولة فيلم يروي تفاصيل التجربة، وعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.