شكرا لقرائتكم خبر عن هانكس وريتا ويلسون يغادران حفل SNL50 بعد معرفة عدم توزيع جوائز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل برنامج Saturday Night Live بمرور 50 عامًا على إذاعته لأول مرة، وقرر القائمون على البرنامج التليفزيوني الشهير إقامة حفل موسيقي ضخم SNL50: The Homecoming Concert بحضور عدد كبير من المشاهير والفنانين لإحياء ذكرى هذا الحدث، بتقديم جيمي فالون للعرض الذي استمر لثلاث ساعات.

وظهر فالون في مقطع فيديو ساخر تداول بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وهو يقول انه سيقدم ضيوفاً موسيقيين بدون توزيع جوائز على الحاضرين، ليظهر في الخلفية كل من النجم العالمي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون وهما يغادران الحفل بعد سماع انه لن يقوم بتوزيع جوائز.

قال فالون ساخرًا: "من الواضح أنه كان هناك بعض الارتباك، هذا مجرد حفل موسيقي، لن نمنح أي جوائز الليلة، لذا، أريد فقط التأكد من أن الجميع يعرف ذلك"، وشوهد هانكس وويلسون في الخلفية وهما يغادران قاعة راديو سيتي للموسيقى، مما تسبب في ضحك الجمهور.

وشهد الحفل الكبير SNL50: The Homecoming Concert موسيقى SNL مع عروض من فنانين مثل Arcade Fire وBackstreet Boys وBad Bunny وBonnie Raitt وBrandi Carlile وBrittany Howard وChris Martin وDavid Byrne وDEVO وEddie Vedder وJack White وJelly Roll وLady Gaga وMiley Cyrus وMumford & Sons وPost Malone وPreservation Hall Jazz Band وRobyn وThe B-52s.

احتفالاً بمرور 50 عامًا على العرض الشهير، تستمر الاحتفالات يوم الأحد 16 فبراير، مع SNL50: The Anniversary Special في الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة و5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ على قناة NBC والبث المباشر على Peacock.

