شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة ولقاء سويدان يشاركان في أكبر قافلة مساعدات إنسانية لدعم غزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد كبير من نجمات الفن وقيادات العمل المدني والتطوعي في مبادرة إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية وهي قافلة المساعدات الشاملة لدعم قطاع غزة الفلسطينية وحملة أبواب الخير لدعم 27 محافظة على مستوى الجمهورية بمناسبة شهر رمضان المعظم وذلك بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية والتي افتتحتها مساء اليوم عدد من الوزراء برعاية صندوق تحيا مصر.

كان ضمن المشاركين من نجوم الفن لبلبة ولقاء سويدان ومهندسة الديكور رباب عبد العاطي ود.سامر يوسف.. بالاضافة إلى عدد من قيادات العمل المدني والتطوعي.

وشهد فعاليات إطلاق مبادرة قافلة المساعدات مساء اليوم حضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.. وعدد من الشخصيات العامة.



النجمة لبلبة



القافلة قبل تحركها



قافلة دعم غزة